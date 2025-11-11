Ξέσπασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Φτάνει με αυτό…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni

Τον εκνευρισμό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη προκάλεσαν σχόλια που έκαναν χρήστες του TikTok, κάτω από βίντεο που ανέβασε πρόσφατα στο προφίλ της, στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο την βλέπουμε να απολαμβάνει το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, «Οινόπνευμα φτηνό».

Αρκετοί ήταν οι χρήστες όμως που θέλησαν να κάνουν άσχημα σχόλια κάτω από τη δημοσίευσή της, τα οποία αφορούσαν το πρόσωπο και τα μάγουλά της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βλέποντας τα όσα έγραψαν ορισμένοι, αποφάσισε να απαντήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η επιχειρηματίας κάτω από ένα αντίστοιχο σχόλιο, ανέφερε: «Φτάνει με αυτό… Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο gntm 49 κιλά 20 χρονών και είμαι 29 και 56 κιλά…. Αν κάτι δεν θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλα μου μιας και όλη στην οικογένεια μου το έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό…».

