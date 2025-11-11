Ευγενία Σαμαρά: Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων – Όσο μεγαλώνω, όλο και λιγότερο με επηρεάζει

Enikos Newsroom

lifestyle

Ευγενία Σαμαρά
Φωτογραφία: Instagram/eugeniasamara

«Έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Δεν είναι ότι δεν με επηρεάζει καθόλου, απλώς πολύ γρήγορα καταλαβαίνω πως αυτά τα σχόλια δεν είναι δικά μου», είπε η Ευγενία Σαμαρά σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς».

«Όσο μεγαλώνω, όλο και λιγότερο με επηρεάζει. Δεν νομίζω ότι κανείς τρελαίνεται να τον κρίνουν αρνητικά, αλλά ούτε και το υπερβολικά θετικό πια το ακούω. Κάνω τη δουλειά μου, ξέρω ποια είμαι» τόνισε.

«Δεν έχω αγαπημένο μέρος, απλώς έχω μεγαλύτερη προτίμηση να πηγαίνω σε μέρη που δεν είναι κοντά»

 

08:19 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

04:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

03:00 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

22:50 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

