Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Εμμανουήλ Καραλής – Την Πέμπτη στις 24:00

Enikos Newsroom

Media

Ενώπιος Ενωπίω Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 24:00.

Ο κορυφαίος αθλητής και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του. Το άλμα ψυχής που τον οδήγησε στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μετάλλια.

Οι στιγμές που λύγισε και εκείνες που έγραψε ιστορία.

Η διαδρομή ενός νέου που δεν σταματά ποτέ να κυνηγά το φως, ανεβαίνοντας πάντα πιο ψηλά.

Ο ιπτάμενος Μανόλο ανοίγει την καρδιά του και μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Πέμπτη τα μεσάνυχτα, 13 Νοεμβρίου, στον ΑNT1.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: 2 φάρμακα που υπάρχουν ήδη ίσως να μπορούν να αναστρέψουν τις εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μελέτη

Δράση ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης του διαβήτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Δημόσιο: Στα 3,77 δισ. ευρώ τα χρέη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα νοσ...

Δείτε LIVE το συνέδριο – 8o Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Προκλήσεις και Ευκαι...

Google: Διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει 1,3 δισεκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης – «Δεν πρόκειται για παραβίαση του G...

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
09:31 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Δείτε LIVE το 8o Athens Investment Forum

Δείτε live το 8ο Athens Investment Forum (AIF) 2025, που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ε...
05:48 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 11/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 11/11/2025.
05:43 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 11/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 11/11/2025.
05:38 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 11/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 11/11/2025.
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα