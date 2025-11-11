Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Εμμανουήλ Καραλής – Την Πέμπτη στις 24:00

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 24:00.

Ο κορυφαίος αθλητής και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του. Το άλμα ψυχής που τον οδήγησε στις μεγάλες διοργανώσεις και στα μετάλλια.

Οι στιγμές που λύγισε και εκείνες που έγραψε ιστορία.

Η διαδρομή ενός νέου που δεν σταματά ποτέ να κυνηγά το φως, ανεβαίνοντας πάντα πιο ψηλά.

Ο ιπτάμενος Μανόλο ανοίγει την καρδιά του και μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Πέμπτη τα μεσάνυχτα, 13 Νοεμβρίου, στον ΑNT1.