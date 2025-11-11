Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντα μετά τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού – Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών

Βίντεο ντοκουμέντα λίγο μετά τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στις 10 Οκτωβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα παρουσιάζει το enikos.gr. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο ομοεθνείς του θύματος, οι οποίοι όπως προέκυψε από την έρευνα των έμπειρων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που εξιχνίασαν την υπόθεση, έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίας -2- αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση σπίτια στα οποία όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα διέμεναν οι κατηγορούμενοι, το πρωί της 6ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν αυτούς και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: