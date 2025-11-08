Άγιος Παντελεήμονας: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 31χρονου σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις, κατηγορείται και τρίτος δράστης

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας ενός 31χρονου Ουκρανού, που είχε βρεθεί νεκρός, χτυπημένος βάναυσα στο κεφάλι και το σώμα και δεμένος με tie wrap, μέσα σε διαμέρισμα, στις 10 Οκτωβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος ομοεθνής του, που ήταν επίσης τραυματισμένος, είχε καταφέρει να φτάσει σε γειτονικό κατάστημα και να αναζητήσει βοήθεια, ενώ είχε καταγγείλει πως τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χτύπησαν τον ίδιο και τον 31χρονο συγκάτοικό του.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση τα σπίτια, στα οποία, όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα, διέμεναν οι κατηγορούμενοι, και το πρωί της 6ης Νοεμβρίου τους εντόπισαν και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια. Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Η δολοφονία

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10-10-2025 ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας τον 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Στη συνέχεια, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,

106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,

40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

περίστροφο,

σιδερογροθιά και

4 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.