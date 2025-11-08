Νίκος Ρωμανός: Νέα παράταση έξι μηνών στην κράτησή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για άλλους έξι μήνες η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού και των υπόλοιπων κατηγορουμένων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, παρότι η εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την αντικατάσταση της προφυλάκισης με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση και να παραταθεί η κράτησή του για έξι ακόμη μήνες.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό χαρακτηρίζει την απόφαση «ξεκάθαρα πολιτική», προσθέτοντας ότι αυτό φαίνεται από τα ασθενή επιχειρήματα του Συμβουλίου, τα οποία, κατά την άποψή της, επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητά της.

