Τζόκοβιτς – Μουζέτι 2-1 – Ο Σέρβος θρύλος έγραψε ιστορία στην Αθήνα και κατέκτησε τον 101ο τίτλο του

αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι (9ο) στον τελικό του ATP 250 της Αθήνας, κατακτώντας στα 38 του χρόνια τον 101ο τίτλο του στο ανδρικό tour.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 4-6, 6-3, 7-5, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα σχεδόν τριών ωρών, και πλέον απέχει μόνο δύο τίτλους από τους 103 τίτλους του πρώην αντιπάλου του, Ελβετού Ρότζερ Φέντερερ, και οκτώ από το ρεκόρ των 109 τροπαίων του Αμερικανού Τζίμι Κόνορς.

Νόβακ Τζόκοβιτς

Στα 38 χρόνια και πέντε μήνες του, ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam γίνεται ο πιο ηλικιωμένος νικητής τουρνουά από τον Αυστραλό Κεν Ρόζγουελ, ο οποίος είχε κερδίσει στα 43 του στο Χονγκ Κονγκ το 1977.

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Τζόκοβιτς δεν είχε κατακτήσει τίτλο από τη νίκη του τον Μάιο στο ATP 250 της Γενεύης (χώμα).

Με την επικράτησή του επί του Μουζέτι για τη 9η φορά σε 10 αναμετρήσεις, ο Σέρβος στέρησε από τον Ιταλό την πρώτη συμμετοχή του στο Masters του Τορίνο, που θα συγκεντρώσει από την Κυριακή τους οκτώ παίκτες με τους περισσότερους βαθμούς ATP της σεζόν.

Ο Μουζέτι έπρεπε να κερδίσει τον τίτλο στο κλειστό του ΟΑΚΑ για να αφαιρέσει από τον Καναδό Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ την όγδοη και τελευταία θέση για το Masters.

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Τζόκοβιτς είχε ήδη εξασφαλίσει από καιρό την πρόκριση στο Τορίνο, αλλά διατήρησε αμφιβολίες μέχρι την τελευταία στιγμή για τη συμμετοχή του στο σπουδαίο φινάλε της σεζόν.

Νόβακ Τζόκοβιτς

Νόβακ Τζόκοβιτς

Νόβακ Τζόκοβιτς

Νόβακ Τζόκοβιτς

Νόβακ Τζόκοβιτς

σχολίασε κι εσύ

