Πυρά Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

Στην συνέντευξη που έδωσε στις 31 Οκτωβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη μιλάει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την πορεία του κυβερνητικού έργου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες.

Στη συνέντευξη, που θα προβληθεί αύριο Κυριακή στις 15:00 από τον ΑΝΤ1 ο Αντώνης Σαμαράς δίνει απαντήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα, την οικονομία, το μεταναστευτικό και το δημογραφικό. Ο κ. Σαμαράς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ρωτήθηκε για τη διαγραφή του από την ΝΔ.

Σε αποσπάσματα της συνέντευξης που προβλήθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος είπε ‘σταματήστε να γκαρίζετε’. Μιλάει συχνά για ‘πατριώτες της φακής’ και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς, όχι για τον ίδιο για την Παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Το πρόβλημα, λοιπόν, μη κάνετε λάθος δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, τη Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς με δύο κουβέντες δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέξτε διέγραψε άρον – άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε αλλά για την κυρία ‘φεράρι’, τον κύριο ‘φραπέ’, τον κύριο ‘χασάπη’ εκεί τους πήρε βδομάδες για να αποφασίσουν την δικιά τους τη διαγραφή», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Παράταξης που διαγράφτηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος και την πήρε αυτή την απόφαση, υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μία αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους, σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.