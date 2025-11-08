Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: «Σάρωσε» με τριάρα στο Αγρίνιο

Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-0 της ΑΕΛ στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ξεφεύγοντας από τις τελευταίες θέσεις και πλησιάζοντας την οκτάδα.

Τα «καναρίνια» είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή και σε οργανωτικό ρόλο τον Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος «ευθύνεται» για τα γκολ των Χάρη Μαυρία (67’) και Κόστα Άλεξιτς (79’ με πέναλτι) κι ενώ το σκορ είχε ανοίξει, επίσης από την άσπρη βούλα, ο Μπένι Ενκολόλο στο ημίωρο. Απογοήτευσε το «αλογάκι» που μόνο στα πρώτα λεπτά του β’ ημιχρόνου φάνηκε κάπως στο παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα στα πόδια τους στα πρώτα λεπτά. Εχασαν, μάλιστα, σπουδαία ευκαιρία, με τον Νίκο Μελίσσα να αποκρούει δύσκολα το πλασέ του Χόρχε Αγκίρε (17’) που είχε βγει στην πλάτη της άμυνας.

Στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Χρήστος Σιέλης πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Ενκολόλο να αποτυγχάνει εξ επαφής. Ο τελευταίος, όμως, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο ημίωρο, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο ημίωρο.

Σε σέντρα Κόνραντ του Μίχαλακ, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Θανάση Παπαγεωργίου, με τον Δημήτρη Μόσχου να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών και τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να ευστοχεί παρά την προσπάθεια του Μελίσσα.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να ισοφαρίσουν άμεσα, αλλά το σουτ του Αμρ Ουάρντα (37’) από πλάγια θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λούκας Τσάβες.

Στο δεύτερο μέρος οι Θεσσαλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το φάουλ του Γιάνι Ατανάσοφ (51’) μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το Τσάβες αλλά έξι λεπτά μετά, τα «καναρίνια» ήταν αυτά που έφτασαν κοντά σε ένα (δεύτερο) γκολ.

Ο Αγκίρε έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε στον Ενκολόλο που αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Κι ενώ ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε αλλαγές θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ήρθε το 2-0.

Λάθος του Ατανάσοφ λίγο έξω από την περιοχή του Μελίσσα, ο Αλεξάντρου Μάτσαν έδωσε στον Μαυρία που με ψύχραιμο, διαγώνιο πλασέ διπλασίασε τα γκολ του Παναιτωλικού στο 67’.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τους κενούς χώρους. Στο 75’ ο Μάτσαν πέρασε νέα κάθετη πάσα, αυτή τη φορά στον Άλεξιτς, που μόλις είχε μπει στο ματς.

Τον Σέρβο φορ «γκρέμισε» ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης εντός περιοχής, με τον Μόσχου να καταλογίζει το νέο πέναλτι και τον Άλεξιτς να ευστοχεί για το 3-0.

Τα σουτ των Λεάντρο Γκάρατε (86’), Ζήση Χατζηστραβού (90’+2’) και Φακούντο Πέρες (90’+5’) ήταν η τελευταία προσπάθεια για να πετύχει η ΑΕΛ το γκολ της τιμής – χωρίς πάντως αποτέλεσμα – με την ομάδα του Μαλεζά να γνωρίζει δεύτερη σερί ήττα και να μένει πολύ χαμηλά (11η με 7 βαθμούς).

Αντίθετα, ο Παναιτωλικός, ανέβηκε στους 11 βαθμούς – οι επτά (2-1-1 με 8-4 τέρματα) με τον Αναστασίου στον πάγκο – και την 9η θέση.

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Νικολάου – Μπαγκαλιάνης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83’ Κόγιτς), Εστέμπαν (70’ Κοντούρης), Ματσάν (89’ Νικολάου), Μίχαλακ, Ενκολόλο (83’ Τσούρα), Αγκίρε (74’ Άλεξιτς).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Στάικος (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ (71’ Χατζηστραβός), Πασάς (58’ Γκάρατε), Ουάρντα (58’ Βινιάτο), Τούπτα (80’ Φαϊζάλ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ