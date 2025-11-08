Τραμπ: Προτείνει να δοθούν απευθείας χρήματα στους Αμερικανούς για υγειονομική περίθαλψη και όχι στις ασφαλιστικές εταιρείες

Enikos Newsroom

διεθνή

Trump reuters Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ένας πιθανός συμβιβασμός, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παροτρύνοντας τους Ρεπουμπλικάνους να ανακατευθύνουν τα ομοσπονδιακά χρήματα τα οποία επί του παρόντος πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας υπό το νομοσχέδιο Affordable Care Act, ώστε αυτά να φτάσουν απευθείας στους δικαιούχους.

«Προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με τα Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια που επί του παρόντος λαμβάνουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που απλά ρουφούν χρήματα, διασώζοντας το κακό πρόγραμμα Healthcare μέσω του ObamaCare, ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αλλά και να περισσέψουν χρήματα» έγραψε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

17:35 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

