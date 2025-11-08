Άργος Ορεστικό: Δέντρο έπεσε στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης

Άργος Ορεστικό: Δέντρο έπεσε στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11), στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης του Άργους Ορεστικού, όταν ένα μεγάλο δέντρο έσπασε στον κορμό του και έπεσε στον χώρο του πάρκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, όταν ο τεράστιος κορμός του δέντρου δεν άντεξε και έσπασε, πέφτοντας στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα η κίνηση στο πάρκο, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης αποτελεί σημείο συνάντησης για πολλές οικογένειες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, με τα παιδιά να συχνάζουν κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Η εικόνα του πεσμένου δέντρου προκάλεσε ανησυχία στους περίοικους και τους λιγοστούς περαστικούς.

