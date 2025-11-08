Τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο, ένας τραυματίας

Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν ένα τζιπ με τρεις επιβάτες, που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε στον κεντρικό δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οδηγοί διερχόμενων αυτοκινήτων χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο καθώς βρέχει και υπάρχει μεγάλη ολισθηρότητα.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.