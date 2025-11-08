Δέσποινα Καμπούρη: Ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη – «Είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις»

Η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.

Όπως έγραψε στο κείμενο που μοιράστηκε δεχόταν ερωτήσεις από δημοσιογράφους και άκουγε διάφορα κουίζ που αφορούσαν την προσωπική της ζωή και έτσι αποφάσισε να το αποκαλύψει δημόσια αν και δεν είχε πρόθεση να το κάνει.

Θυμίζουμε ότι η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης παντρεύτηκαν στην Κύθνο το 2015 και απέκτησαν μαζί δύο κόρες.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Όμως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι “έχουν ένα θέμα που με αφορά” αλλά “θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα». Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει “διακριτικότητα” στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο.

Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζι? ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου στείλατε με κάθε τρόπο, εσείς που καταλάβατε τι μου συμβαίνει αλλα? σταθήκατε στο πλευρό μου διακριτικά και με σεβασμό. Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου», σημείωσε η Δέσποινα Καμπούρη.