Δέσποινα Καμπούρη: «Ανάσα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

Η Δέσποινα Καμπούρη έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και τις δυο κόρες τους και η δημοσιογράφος θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στην κόρη της που μεγαλώνει.

Η μεγαλύτερη κόρης του ζευγαριού, Έλενα, έκλεισε την Κυριακή (10/8) τα 14 της χρόνια και η δημοσιογράφος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμές από τη μέρα της γέννησης της κόρης της μέχρι και σήμερα και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ανάσα μου».