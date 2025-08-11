Δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Παλαιστίνη – ΦΩΤΟ

Απόψε, δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους για την Παλαιστίνη. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους, φωνάζοντας για ελευθερία, δικαιοσύνη και τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα.

Σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα σιωπά ή αδιαφορεί, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη μέσα από τις συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε πλατείες και γειτονιές. Η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με αυτή του δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης, απαιτώντας ειρήνη και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα για την Παλαιστίνη

Στην Αθήνα χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στο Σύνταγμα σε μία πορεία αλληλεγγύης, φωνάζοντας για το τέλος του πολέμου.

Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησε η μαζική πορεία αλληλεγγύης για τη Γάζα, με τον κόσμο να συρρέει συνεχώς και την παρουσία των διαδηλωτών να αυξάνεται διαρκώς. Οι φωνές ενώθηκαν σε ένα δυνατό μήνυμα: «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Η Ελλάδα στους δρόμους για την Παλαιστίνη – Δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, παρόμοιες συγκεντρώσεις και πορείες αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν σε πολλές ακόμη πόλεις της Ελλάδας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη

Συγκέντρωση και πορεία για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα σε περισσότερες από 100 περιοχές σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην οδό Τσιμισκή με πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα όπου αναγράφονταν «Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Καμία συμμετοχή της χώρας μας στο σφαγείο».

Η πορεία κατέληξε και διαλύθηκε στον Λευκό Πύργο.

Χανιά: Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Γαύδο

Δεκάδες άνθρωποι, με Παλαιστινιακές σημαίες στα χέρια, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Γαύδο στο πλαίσιο πανελλαδικού καλέσματος με αίτημα να δοθεί άμεσα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρωμένων και στη Γαύδο ήταν το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Οι Γαυδιώτες και οι επισκέπτες του νησιού ένωσαν τις φωνές τους με συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες σε όλη τη χώρα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza, για δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό».

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πολλές ακόμη πόλεις, αλλά και χωριά σε όλη την Κρήτη και σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Οι συγκεντρώσεις έχουν ως βασικά αιτήματα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στα Δωδεκάνησα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε οκτώ νησιά της Δωδεκανήσου.

Το πρωί έγιναν συγκεντρώσεις σε Πάτμο, Λέρο και Νίσυρο, ενώ κατά τις 7 με 8 το βράδυ συγκεντρώσεις έγιναν σε Ρόδο, Κω, Τήλο, Κάρπαθο και Κάλυμνο.

Τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης είναι «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται».

Καλαμάτα: Μαζική η συγκέντρωση για την Παλαιστίνη

Με σύνθημα «Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία στη Γάζα» εκατοντάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτα σήμερα το βράδυ, ανταποκρινόμενοι στο πανελλαδικό κάλεσμα αλληλεγγύης στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Το κάλεσμα προέρχεται από το March to Gaza Greece, το BDS Greece, την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και πλήθος συλλογικοτήτων, οι οποίες προγραμματίζουν δράσεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γαύδο, και από την Κεφαλονιά μέχρι τη Σάμο.

Μέλη φορέων και συλλογικοτήτων, ενεργοί πολίτες και επισκέπτες βρέθηκαν αρχικά στην περιοχή του Λιμενοβραχίονα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία έως το Πανελλήνιο.

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία ενός λαού. Σκοτώνουν σε κοινή θέα καθημερινά ανθρώπους που συνωστίζονται για λίγα τρόφιμα. Τα ιδία οικονομικά συμφέροντα που χρόνια τώρα βάφουν με αίμα τον πλανήτη είναι υπεύθυνα για οτι συμβαίνει στην Γάζα. Πόσα τέτοια εγκλήματα ακόμα μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα» είπε ο Πρ. Εργαζομένων στον ΕΛΓΟ Παναγιώτης Κάτσαρης.

Ο Πρόεδρος του τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας Δημήτρης Φαββατάς δήλωσε: «Το έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή κατά ενός λαού μας αφορά όλους και η σωστή πλευρά είναι αυτή υπέρ της ειρήνης».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού και Περιοδικού Τύπου Θέμις Μπερεδήμας αναφερόμενος στις καταγγελίες ανταποκριτών για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα τόνισε: “Μαζί με τις υπόλοιπες Ενώσεις έχουμε απευθυνθεί στο πρωθυπουργό της χώρας καλώντας τον να πάρει πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί πως το λειτούργημα της δημοσιογραφίας θα ασκείται απρόσκοπτα ειδικά σε καταστάσεις που η αλήθεια είναι καθοριστικής σημασίας”.

Και στη Μυτιλήνη το κίνημα της 10ης Αυγούστου για την Παλαιστίνη

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου για την Παλαιστίνη στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, στη Μυτιλήνη.

Με σημαίες της Παλαιστίνης στα χέρια οι συγκεντρωμένοι, ντόπιοι και επισκέπτες του νησιού, ζήτησαν δικαιοσύνη και ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να σταματήσει η γενοκτονία.

Ρόδος: Δυναμική συγκέντρωση για την Παλαιστίνη

Δυναμική ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο για την γενοκτονία στη Γάζα.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μαζική, με πολίτες όλων των ηλικιών να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.

Με κεντρικά συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται» οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ζήτησαν τη διακοπή κάθε μορφής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύρος: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους

Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη οργανώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Σύρο.

Περισσότεροι απο 500 άτομα συγκεντρωθηκαν στις 20.00 στην πλατεία Μιαούλη. συμμετέχοντας στο πανελλαδικό κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακου λαού.

Ακολούθησε ειρηνική πορεία στην παραλία και τους εμπορικούς δρόμους της Ερμούπολης.

Ζάκυνθος: Συγκέντρωση και πορεία συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους

Μπροστά στην Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου συγκεντρώθηκαν στις 20.00 το βράδυ, για να δηλώσουν την στήριξή τους στον δικιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες του νησιού.

Το σύνθημα που ακουγόταν ήταν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ είχαν αναρτηθεί και σχετικά πανό.

Στην συγκέντρωση μίλησαν τοπικοί εκπρόσωποι της κίνησης της 10ης Αυγούστου για την Παλαιστίνη.

Ακολούθησε πορεία στην παραλιακή οδό της πόλης της Ζακύνθου.