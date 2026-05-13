Συνελήφθησαν πέντε παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων

Aστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (12/05/2026) σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του οποίου, συνελήφθησαν πέντε γυναίκες, δύο Ελληνίδες και τρεις αλλοδαπές, οι οποίες φέρονται να εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα.

Το φαινόμενο εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό στις υγειονομικές Αρχές και στις διωκτικές υπηρεσίες, καθώς καταγράφονται συχνά σχετικές καταγγελίες και επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρανομίας.

Σε βάρος των πέντε συλληφθεισών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τους διπλωματούχους νοσοκόμους και τις επισκέπτριες υγείας, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus post