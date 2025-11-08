Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο

Δεύτερη επιχείρηση για την διάσωση προσφύγων και μεταναστών, μέσα σε λίγες ώρες καταγράφτηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντόπισε και διέσωσε 31 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, υπό καλές καιρικές συνθήκες, στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου βρίσκονται άλλα 60 άτομα, που διασώθηκαν το πρωί.

Οι μετανάστες, πιθανότατα αύριο, θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο παραμονής, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

