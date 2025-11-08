Κίλι Σφακιανάκη: Χωρίς τον Νότη το τελευταίο «αντίο» – Συγκινητικές στιγμές στη Ριτσώνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νότης Σφακιανάκης

Στη Ριτσώνα είπαν σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη, τη σύζυγο του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με την υγεία της.

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε εκφράσει ως τελευταία της επιθυμία η σορός της να αποτεφρωθεί, κάτι που τηρήθηκε με σεβασμό.

Κίλι Σφακιανάκη αποτέφρωση Ριτσώνα

Συγγενείς και φίλοι από την Ελλάδα και την Αγγλία ταξίδεψαν για να την αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Fthis ο Νότης Σφακιανάκης δεν παρευρέθηκε στην τελετή.

Τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας και Αφροδίτη, μίλησαν με λόγια καρδιάς για τη μητέρα τους.

Κίλι Σφακιανάκη αποτέφρωση Ριτσώνα

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αποτέφρωσης, στην αίθουσα προβλήθηκαν στιγμές από τη ζωή της μέσα από οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ ακούστηκαν στο πιάνο αγαπημένα της τραγούδια όπως η ίδια είχε ζητήσει, θέλοντας το τελευταίο της αντίο να είναι γεμάτο μουσική και αγάπη.

