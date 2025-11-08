Βραζιλία: 6 νεκροί και 432 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε κωμόπολη – «Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βραζιλία ανεμοστρόβιλος καταστροφή
Πηγή: ΕΡΑ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 432 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε μια κοινότητα της Πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, υπάρχουν 6 νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν, προειδοποίησαν οι αρχές.

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην περιοχή: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και ολόκληρα σπίτια ισοπεδώθηκαν στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από μια θύελλα, με σφοδρούς ανέμους και χαλάζι.

«Όλα καταστράφηκαν. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία. Τι θα απογίνουμε;» είπε η Ροζελέι Νταλκαντόν, δείχνοντας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι τα ερείπια του καταστήματός της. Η γυναίκα είχε μόλις βγει από το μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ακόμη ο γιος της, όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. «Όταν ο άνεμος κόπασε λίγο, ήρθε τρέχοντας ο σύζυγός μου. Ο γιος μας ήταν καλά. Το κατάστημα εξαφανίστηκε, αλλά εκείνος βγήκε ζωντανός, ο Θεός τον έσωσε», αφηγήθηκε.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσέφερε «την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες», με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, χτυπήθηκε το 90% της πόλης. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ξεριζωμένες στέγες ή σπίτια εντελώς κατεστραμμένα. Οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες ή θύματα. Ένα καταφύγιο άνοιξε σε μια γειτονική πόλη για όσους έμειναν άστεγοι.

«Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης» είπε στην ενημερωτική πύλη G1 ο συνταγματάρχης Φερνάντο Σούνιγκ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας του Παρανά. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, επειδή ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφταναν τα 180-250 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να καταστραφούν ακόμη και σπίτια.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού, λόγω των σφοδρών ανέμων και της βροχής και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.

