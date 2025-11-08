Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία – 5 νεκροί και 130 τραυματίες – Βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

ανεμοστρόβιλος

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριό της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Livramento 24h (@livramento24h)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

Πόσο χρόνο πρέπει ιδανικά να διαρκεί η αφόδευση – Τι αποκαλύπτει για την υγεία μας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ποιοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς και πώς

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Νύφη ξύπνησε με άλλον άνδρα στο κρεβάτι την ημέρα του γάμου της – «Δεν το μετανιώνω»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα σκιουράκι σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:54 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο» το ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Τουρκία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για φερόμενη γενοκτονία εναντίον του Ισραηλινού πρωθ...
06:08 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πως εγγυήθηκε την ασφάλε...
05:14 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Για εκκένωση της Τεχεράνης λόγω λειψυδρίας προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν – «Χωρίς πόσιμο νερό σε δύο εβδομάδες»

Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε η Τεχεράνη, καθώς η παρατεταμένη λειψυδρία απειλεί την πρωτεύουσα...
05:05 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Στους 14 αυξήθηκαν οι νεκροί – Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε την Παρασκευή στο σημείο όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς