Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία – 5 νεκροί και 130 τραυματίες – Βίντεο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριό της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

