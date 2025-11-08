Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ποιοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς και πώς

Τη δυνατότητα να ενταχθούν και το επόμενο έτος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα έχουν οι πολίτες και να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς ρεύματος για την κύρια κατοικία τους.

Αυτό αφορά στους εν ενεργεία δικαιούχους του ΚΟΤ, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) του 2026 στο https://www.idika.gr/kot με τους κωδικούς του Taxisnet προκειμένου να μην απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τους νέους δικαιούχους.

Η πλατφόρμα

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΚΟΤ του επόμενου έτους θα ανοίξει ξανά το 2026 και προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή είτε έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 είτε έως τις 16 του ίδιου μήνα σε περίπτωση που τηρηθεί το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ (δηλαδή από τις 15 Μαρτίου-15 Ιουλίου) για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του επόμενου έτους και δεν δοθεί κάποια παράταση όπως συνέβη φέτος.

Διευκρινίζεται όμως πως μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 (δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου) η εφαρμογή για το ΚΟΤ ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας για μερικές ημέρες προκειμένου να αναβαθμιστεί με τα οικονομικά δεδομένα του 2025. Τη σχετική ενημέρωση προβλέπεται να την κάνει η ΗΔΙΚΑ μέσω της ιστοσελίδας της.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα:

  • Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
  • Οι άστεγοι πολίτες
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες
  • Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα,
  • Τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες κλπ.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι του ΚΟΤ δεν επιβαρύνονται με τις χρεώσεις  της Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Ο έλεγχος των αιτήσεων

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών προβλέπεται να ελεγχθούν σύμφωνα με:

  •  τη φορολογική δήλωση του 2025 για τα αφορά εισοδήματα και τη σύνθεση νοικοκυριού.
  • τη τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ (2025) για την ακίνητη περιουσία.

Τι ισχύει εάν αλλάξει κάποιος πάροχο

Εάν ο δικαιούχος του ΚΟΤ προβεί στην αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα προκειμένου να παραμείνει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος:

  • Αρχικά θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία για τη μεταφορά της παροχής του στο νέο πάροχο.
  • Μετά θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο στο  11500 προκειμένου να βεβαιωθεί πως η παροχή του έχει συνδεθεί με το ΑΦΜ του.
  • Να προβεί στην ακύρωση της παλιάς αίτησης του ΚΟΤ που είχε υποβάλλει στον προηγούμενο πάροχό του.
  • Να κάνει νέα αίτηση για το ΚΟΤ στον καινούριο πάροχο.

 

.

