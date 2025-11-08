Ντόναλντ Τραμπ: Εξαίρεσε για ένα χρόνο την Ουγγαρία από την πανευρωπαϊκή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικής ενέργειας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Εξαίρεσε για ένα χρόνο την Ουγγαρία από την πανευρωπαϊκή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικής ενέργειας

Η εξαίρεση που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει ισχύ για έναν χρόνο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η εξαίρεση από τις κυρώσεις, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει τη μορφή παραχώρησης, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο, «είναι πολύ δύσκολο για την Ουγγαρία να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές». «Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν θάλασσα», είπε.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας έγραψε στο X ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει στη Βουδαπέστη «πλήρη και απεριόριστη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε, σε αντάλλαγμα, να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επί μήνες, ο Τραμπ επικρίνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το οποίο διοχετεύεται μέσω της Τουρκίας και του αγωγού TurkStream, λέγοντας ότι αυτό βοηθά την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε από 40% πριν από την εισβολή σε 11% το 2024. Τον περασμένο μήνα, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση.

Η Ουγγαρία αύξησε την εξάρτησή της από το ρωσικό αργό πετρέλαιο από 61% πριν από την εισβολή σε 86% το 2024. Φέτος, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 92% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ουγγαρίας. Εν τω μεταξύ, η Σλοβακία «εξαρτάται σχεδόν 100%» από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Μελέτης της Δημοκρατίας (CSD).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα μπορεί να μείνει το ρύζι εκτός ψυγείου – Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο δηλητηρίασης

Ο σπόρος των μύθων από τη Ρουμανία που είναι πλούσιος σε πρωτεΐνη και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:08 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εγγυή...
05:14 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Για εκκένωση της Τεχεράνης λόγω λειψυδρίας προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν – «Χωρίς πόσιμο νερό σε δύο εβδομάδες»

Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε η Τεχεράνη, καθώς η παρατεταμένη λειψυδρία απειλεί την πρωτεύουσα...
05:05 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Στους 14 αυξήθηκαν οι νεκροί – Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε την Παρασκευή στο σημείο όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της ...
04:57 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση τη νύχτα της Παρασκευής προ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς