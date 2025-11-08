Ντόναλντ Τραμπ: Εξαίρεσε για ένα χρόνο την Ουγγαρία από την πανευρωπαϊκή απαγόρευση εισαγωγών ρωσικής ενέργειας

Η εξαίρεση που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει ισχύ για έναν χρόνο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η εξαίρεση από τις κυρώσεις, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει τη μορφή παραχώρησης, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο, «είναι πολύ δύσκολο για την Ουγγαρία να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές». «Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν θάλασσα», είπε.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας έγραψε στο X ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει στη Βουδαπέστη «πλήρη και απεριόριστη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε, σε αντάλλαγμα, να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επί μήνες, ο Τραμπ επικρίνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το οποίο διοχετεύεται μέσω της Τουρκίας και του αγωγού TurkStream, λέγοντας ότι αυτό βοηθά την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε από 40% πριν από την εισβολή σε 11% το 2024. Τον περασμένο μήνα, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση.

Η Ουγγαρία αύξησε την εξάρτησή της από το ρωσικό αργό πετρέλαιο από 61% πριν από την εισβολή σε 86% το 2024. Φέτος, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 92% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ουγγαρίας. Εν τω μεταξύ, η Σλοβακία «εξαρτάται σχεδόν 100%» από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Μελέτης της Δημοκρατίας (CSD).