Βίκτορ Όρμπαν: «Κέρδισε» την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις προκειμένου η Βουδαπέστη να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια φιλικής συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας μια κίνηση με έντονη πολιτική και ενεργειακή σημασία για την Ουγγαρία.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο, σε ανάρτησή του στο Χ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό αποτέλεσμα» της συνάντησης, της πρώτης του Όρμπαν στον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγήσει στην Ουγγαρία πλήρη και απεριόριστη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την απόφαση, η οποία εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

A major outcome of today’s meeting between President @realDonaldTrump and @PM_ViktorOrban: the United States has granted Hungary a full and unlimited exemption from sanctions on oil and gas. We are grateful for this decision, which guarantees Hungary’s energy security. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 7, 2025

Παρόμοια τοποθέτηση έκανε και ο Όρμπαν, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία «έχει λάβει πλήρη εξαίρεση από τις κυρώσεις» που αφορούν το ρωσικό φυσικό αέριο από τον αγωγό TurkStream και το πετρέλαιο από τον αγωγό Druzhba. «Ζητήσαμε από τον πρόεδρο να άρει τις κυρώσεις», είπε ο Όρμπαν. «Συμφωνήσαμε και ο πρόεδρος αποφάσισε, και είπε ότι οι κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν σε αυτούς τους δύο αγωγούς», πρόσθεσε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα του θα αγοράσει πυρηνικά καύσιμα από την αμερικανική εταιρεία Westinghouse Electric Company, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία του πυρηνικού σταθμού Πακς. Μέχρι σήμερα ο σταθμός προμηθευόταν καύσιμα από τη Ρωσία, ωστόσο, όπως επισήμαναν Ούγγροι αξιωματούχοι, η Βουδαπέστη θα συνεχίσει να αγοράζει και ρωσικά πυρηνικά καύσιμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Associated Press για σχόλιο, όμως ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει πως θα εξετάσει την απαλλαγή, επισημαίνοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση. «Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Τραμπ, εξηγώντας πως «η Ουγγαρία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα».

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχε ως κύριο στόχο να εξασφαλίσει ο Όρμπαν τη συνέχιση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να υπόκειται στις αμερικανικές κυρώσεις. Παράλληλα, η Ουγγαρία βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από την Ε.Ε. να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, καθώς οι περισσότερες χώρες-μέλη έχουν ήδη περιορίσει ή διακόψει τις σχετικές εισαγωγές.

Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η πρόσβαση στη ρωσική ενέργεια είναι «ζωτικής σημασίας» για τη χώρα του. «Ο αγωγός δεν είναι ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα. Είναι μια φυσική πραγματικότητα, επειδή δεν διαθέτουμε λιμάνι(α)», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ουγγαρία, η οποία θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος του Τραμπ και του Κρεμλίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε προσφερθεί να φιλοξενήσει στη Βουδαπέστη μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση τον Οκτώβριο, εκφράζοντας απογοήτευση για τη στάση του Πούτιν στην Ουκρανία και επιβάλλοντας νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Η Ουάσιγκτον έδωσε στις εταιρείες που συνεργάζονται με τη Rosneft και τη Lukoil περιθώριο ενός μήνα για να τερματίσουν τις σχέσεις τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν δευτερεύουσες κυρώσεις, που θα τις αποκλείσουν από το αμερικανικό τραπεζικό και εμπορικό σύστημα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνάντηση του Όρμπαν με τον Τραμπ προσέφερε στον Ούγγρο ηγέτη μια συμβολική νίκη ενόψει των εκλογών της άνοιξης, καθώς αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις λόγω της οικονομικής στασιμότητας. Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες της Ε.Ε. να δείξουν περισσότερο σεβασμό προς τον Όρμπαν, λέγοντας: «Νομίζω ότι πρέπει να σέβονται την Ουγγαρία και να σέβονται αυτόν τον ηγέτη πολύ, πολύ έντονα, επειδή έχει δίκιο στο θέμα της μετανάστευσης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί σύνδεσης μεταναστών και εγκληματικότητας, παρότι αυτό δεν στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία.

Ο Όρμπαν, που είχε επισκεφθεί τον «αγαπητό του φίλο» Τραμπ στη Φλόριντα τρεις φορές πέρυσι, είδε την επιστροφή του στην εξουσία να έχει αντίθετα αποτελέσματα για τη χώρα του. Από τη μία, η Ουάσιγκτον απέσυρε τις κυρώσεις κατά του στενού του συμβούλου Αντάλ Ρόγκαν και αποκατέστησε το καθεστώς απαλλαγής από βίζα. Από την άλλη, οι δασμοί του Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπληξαν την ουγγρική αυτοκινητοβιομηχανία, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομία.

Ο διευθυντής της Κεντρικής Ευρώπης στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ (GMF), Ντάνιελ Χέγκεντους, είχε προβλέψει ότι ο Τραμπ θα επιδείξει ευελιξία στο αίτημα του Όρμπαν. «Περιμένω ότι ο Τραμπ θα δώσει στον Όρμπαν μια νίκη που θα μπορεί να πουλήσει στην πατρίδα του και θα ενισχύσει τη θέση του, καθώς η κυβέρνησή του υποστηρίζει πολιτικές δυνάμεις που διαιρούν την Ε.Ε.», είχε δηλώσει.

Ο Όρμπαν, ο οποίος αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αντιτίθεται στην ένταξη του Κιέβου στην Ε.Ε., συνεχίζει να βρίσκεται σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για θέματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας.

Πηγές: AP, AFP