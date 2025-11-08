Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Ευχαριστώ τον κόσμο, ήταν ξεχωριστή στιγμή»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Παρτίζαν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έζησε μια ιδιαίτερη στιγμή, αφού ο κόσμος στο ΣΕΦ τον αποθέωσε, ενώ ο ίδιος τους ανταπέδωσε με κίνηση σεβασμού. Η ομάδα βρήκε λύσεις στα δύσκολα και ο Σέρβος σέντερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε για 21:05 και πρόσφερε 8 πόντους με 2/4 δίποντα και 4/5 βολές. Ολοκλήρωσε το ματς με 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος, ενώ στα κρίσιμα λεπτά έβγαλε μεγάλες άμυνες που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει το προβάδισμα.

Ο ίδιος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και τόνισε τη σημασία της νίκης για όλη την ομάδα: «Το πιο σημαντικό ήταν η νίκη απόψε. Είχαμε κάποια θέματα, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι παίκτες. Δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει κάθε βράδυ να προσπαθούμε όπως απόψε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι όπως κάναμε και τώρα».

Η αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού αποτέλεσε το πιο φορτισμένο σημείο της βραδιάς για τον Σέρβο, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Ευχαριστώ τον κόσμο. Ήταν ξεχωριστή στιγμή για εμένα και το εκτιμώ».

