Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας

Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Facebook, η Νατάσα Ράγιου, το βράδυ της Παρασκευής (7/11).

Στην ανάρτησή της, η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της με τον Ντίμη Κρίτσα, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Αντίο άρχοντα…».

Ο Ντίμης Κρίτσας είχε διαγράψει μία σπουδαία πορεία στον χώρο της μόδας, η οποία δεν είχε περιοριστεί μόνο στην Ελλάδα. Στην διάρκεια της καριέρας του έντυσε μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες της βιομηχανίας του θεάματος, όπως την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Ρόμι Σνάιντερ, την Έλλη Λαμπέτη, την Λάνα Τάρνερ, την Ζωή Λάσκαρη και την Μελίνα Μερκούρη.

Σε δημοσίευμα της Espresso τον περασμένο Σεπτέμβρη, είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντίμη Κρίτσας ζούσε καθηλωμένος στο κρεβάτι και έχοντας συντροφιά την πολυαγαπημένη του οικονόμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο σχεδιαστής ήταν ανήμπορος να περπατήσει, ενώ το τηλέφωνο πλέον δεν χτυπούσε σχεδόν από κανέναν, καθώς οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχε συναναστραφεί είχαν φύγει από τη ζωή.

«Προτιμούσα μόνο στο θέατρο να αναφέρεται το όνομά μου»

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του στην «Espresso», ο σπουδαίος σχεδιαστής είχε εξομολογηθεί πως: «Ο Φίνος με παρακαλούσε να περάσει το όνομά μου στους τίτλους των ταινιών, αλλά δεν ήθελα, γιατί δεν ήταν καθόλου σωστό για έναν σχεδιαστή του δικού μου βεληνεκούς.

Προτιμούσα μόνο στο θέατρο να αναφέρεται το όνομά μου. Δεν γινόταν να ντύνεις την πρώτη κυρία της Ελλάδας και παράλληλα να δουλεύεις και για τον κινηματογράφο. Σκεφτείτε ότι τότε ο κινηματογράφος ήταν 2ης κατηγορίας ψυχαγωγία για τους πλούσιους. Εμείς πηγαίναμε μόνο θέατρο, Λυρική Σκηνή, και το πολύ πολύ έναν κινηματογράφο για τον Δημήτρη Χορν και την Έλλη Λαμπέτη, τίποτε άλλο».

Η πρώτη γνωριμία με την Αλίκη

«Η μεγάλη επιτυχία των κουστουμιών της Έλλης Λαμπέτη έφερε στο ατελιέ μου και άλλες ηθοποιούς. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένα καστανόξανθο κορίτσι που θα ερμήνευε στο θέατρο Μουσούρη τον ρόλο της Ελάιζα στο έργο “Ωραία μου κυρία”, ήρθε συνοδευόμενη από τη διευθύντρια του θεάτρου, Έλλη Σταθάκη. Με πολύ ναζί μου ζήτησε μια κάπα ροζ. “Αφού ξέρε τε τι θέλετε, γιατί ήρθατε εδώ;” της είπα. Επενέβη η κυρία Σταθάκη και ηρέμησε τα πνεύματα.

Μου έκανε πάντως εντύπωση η θρασύτητά της, σε σχέση με την υπακοή της Λαμπέτη. Η Αλίκη και η Τζένη συναντιούνταν συχνά στον οίκο ραπτικής. Μόλις τελείωνε η επίδειξη της καινούργιας σεζόν, η καθεμία ερχόταν να φορέσει σε διαφορετικά δοκιμαστήρια τα ρούχα που της άρεσαν και να αποφασίσει τι θα αγοράσει Η Αλίκη πάντα παζάρευε τις τιμές. Η Τζένη ποτέ. Λένε ότι η Αλίκη δεν ήθελε να πληρώνει, επειδή θεωρούσε ότι διαφημίζει οτιδήποτε φορούσε. Εμένα πάντως με πλήρωνε μέχρι τελευταίας δεκάρας.

Η Τζένη Καρέζη ήταν καλή φίλη και πελάτισσα μου. Φιλόδοξη, χειραφετημένη, εργασιομανής, λαμπερή, ευχάριστη, οδηγούσε αυτοκίνητο, κάπνιζε, λάτρευε τα ταξίδια και την κοσμική ζωή. Της είχα σχεδιάσει όλα τα ρούχα για το “Δεσποινίς διευθυντής” και το “Μαίρη Μαίρη”. Για το μιούζικαλ “Η γειτονιά των αγγέλων” του Ιάκωβου Καμπανέλλη και του Μίκη Θεοδωράκη της σχεδίασα πρωτοποριακά κοστούμια. Όταν εμφανίστηκε στις Κάννες με την ταινία “Τα κόκκινα φανάρια” του Βασίλη Γεωργιάδη συζητήθηκε πολύ. Για την έναρξη του φεστιβάλ της είχα σχεδιάσει ένα άσπρο μακρύ φόρεμα με ασορτί μαντό», είχε αποκαλύψει ο Ντίμης Κρίτσας σε συνέντευξή του.