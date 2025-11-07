Δικαιώθηκε στο CAS ο ΟΦΗ: Πήρε πίσω τους 3 βαθμούς – Η βαθμολογία της Super League

Τους βαθμούς που έχασε προσωρινά μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, για την υπόθεση Παπάζογλου, πήρε πίσω ο ΟΦΗ, μετά την προσφυγή που κατέθεσε στο CAS.

Η ομάδα της Κρήτης είχε προσφύγει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης, όπου και δικαιώθηκε. Ως εκ τούτου θα του επιστραφούν πίσω οι τρεις βαθμοί που του είχαν αφαιρεθεί πρωτόδικα από τον πίνακα της Super League.

Μετά την εξέλιξη αυτή και μέχρι να εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, η βαθμολογία στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μετά από 9 αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής: