Super League: Αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από τον ΟΦΗ – Έχει διορία 5 ημερών για εξόφληση του Παπάζογλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Super League, μπάλα

Η Super League ανακοίνωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ και του έδωσε διορία πέντε ημερών για εξόφληση του Θανάση Παπάζογλου.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».

Η βαθμολογία μετά την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ:

1. ΠΑΟΚ 20
2. Ολυμπιακός 19
3. ΑΕΚ 16
4. Άρης 12
5. Λεβαδειακός 12
6. Παναθηναϊκός 12*
7. Βόλος ΝΠΣ 12
8. Ατρόμητος 9
9. Κηφισιά 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3*
14. Αστέρας Τρίπολης 3

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

περισσότερα
