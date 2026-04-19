Τρομακτικό βίντεο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο του Λονδίνου – 3 τραυματίες, συνελήφθη η οδηγός

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό Λονδίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, αφήνοντας πίσω του σοβαρά τραυματίες και μάρτυρες του περιστατικού σε κατάσταση σοκ.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην Argyll Street, έναν πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει την Oxford Street με την Great Marlborough Street και φιλοξενεί γνωστά νυχτερινά στέκια, καθώς και το εμβληματικό London Palladium.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές ότι «ένα αυτοκίνητο είχε εμπλακεί σε σύγκρουση με πεζούς», με την εικόνα που αντίκρισαν να είναι χαοτική.

Βίντεο

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της πρόσκρουσης, προκαλώντας σοκ.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς ομάδα ανθρώπων και να πέφτει πάνω τους. Μια γυναίκα εκσφενδονίζεται στο έδαφος και παγιδεύεται κάτω από το όχημα, ενώ περαστικοί τρέχουν πανικόβλητοι για να τη βοηθήσουν.

Ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να ξεκλειδώσει ένα ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρεται και εκτοξεύεται στο πλάι.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ένας μάρτυρας φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί και ακούγεται να φωνάζει: «Θα την πατήσει με το αυτοκίνητο».

Το βίντεο δείχνει επίσης ότι οδηγός του οχήματος ήταν γυναίκα, η οποία χτύπησε τόσο έναν άνδρα όσο και μια γυναίκα.

London🇬🇧: Rielleuk has run over her friend and fellow influencer outside mayfair club inca — marknehpets (@mapkpets) April 19, 2026

Σοβαροί τραυματισμοί

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα:

Μία γυναίκα περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένας άνδρας περίπου 50 ετων υπέστη τραυματισμούς που χαρακτηρίζονται «καθοριστικοί για τη ζωή του»

Μία δεύτερη γυναίκα, επίσης γύρω στα 30, έλαβε τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα

Two female UK influencers got into a heated argument after leaving the club. One used her car to run the second over. Hitting 2 people with her car 💔

Συνελήφθη η 29χρονη οδηγός

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι μια 29χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σημείο. Η σύλληψή της έγινε με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 29χρονη παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Με πληροφορίες από: Daily Mail