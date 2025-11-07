Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ύποπτο πακέτο με άσπρη σκόνη παραδόθηκε σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον – Στο νοσοκομείο 7 άτομα

Enikos Newsroom

διεθνή

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών και στρατιωτικοί, στις ΗΠΑ, χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την παράδοση χθες ενός ύποπτου δέματος που περιείχε λευκή σκόνη σε μια αεροπορική βάση, που φιλοξενεί, μεταξύ άλλων το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Joint Base Andrews, κοντά στην Ουάσινγκτον, επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το άνοιγμα ενός «ύποπτου» δέματος οδήγησε στην εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» τμημάτων της βάσης.

«Οι ομάδες άμεσης επέμβασης που αναπτύχθηκαν στη βάση Άντριους διαπίστωσαν πως δεν υφίστατο άμεση απειλή», σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δέμα περιείχε λευκή σκόνη, όμως καμία επικίνδυνη ουσία, μετέδωσε το CNN. Αντιθέτως, «προπαγάνδα κατά του Τραμπ» βρέθηκε εκεί, σύμφωνα με το CNN και το Fox News, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της βάσης, ορισμένοι υπέφεραν από πονοκέφαλο, όμως όλοι πήραν πολύ σύντομα εξιτήριο, διευκρίνισαν σήμερα ΜΜΕ. Ερωτηθείσα σχετικά η Joint Base Andrews δεν απάντησε στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Η βάση, η οποία βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την αμερικανική πρωτεύουσα, χρησιμοποιείται συχνά για τις πτήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.  Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη την Τετάρτη εκεί, με το Air Force One, επιστρέφοντας από ένα οικονομικό φόρουμ στη Φλόριντα.

