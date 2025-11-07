Τραμπ: Εξετάζει την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – «Να σέβεστε τον Όρμπαν»

Τραμπ: Εξετάζει την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – «Να σέβεστε τον Όρμπαν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, (η Ουγγαρία) δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

«Η ΕΕ να σέβεται την Ουγγαρία»

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον Όρμπαν, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στη χώρα του με αφορμή τη στάση της απέναντι στο μεταναστευτικό.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό» είπε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, και αυτό την βλάπτει» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Όρμπαν θα επικεντρωθεί στο θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

