Τζούλια Κόλλια: «Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο, αυτό είναι που προκάλεσε την αποβολή»

Ελένη Φλισκουνάκη

Τζούλια Κόλλια
Φωτογραφία: Instagram/juliakollia

Τον Ιούνιο, η Τζούλια Κόλλια με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο TikTok, αποκάλυψε πως ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της, ωστόσο απέβαλε. Υπενθυμίζεται ότι η επιχειρηματίας και influencer και ο σύζυγός της και πλαστικός χειρουργός, Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης, είναι μαζί πάνω από 10 χρόνια ενώ το 2023 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Χαράλαμπος.

Μιλώντας για τον γιο της, στη συνέντευξή της, η Τζούλια Κόλλια είπε ότι: «Πρόσφατα ο γιος μου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχε εμβολιαστεί. Καθίσαμε 11 ημέρες στο νοσοκομείο. Εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα, όπως είχα αναθεωρήσει και με το ατύχημα του άνδρα μου».

«Όπως αναθεώρησα και με το αυτοάνοσο, με το οποίο διαγνώστηκα κι εγώ πρόσφατα. Συνέβησαν πολλά πράγματα παράλληλα το καλοκαίρι, αλλά όλα καλά. Από αυτά τα πράγματα γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και σκεφτόμαστε καλύτερα κάποια πράγματα!», συνέχισε.

Αναφερόμενη στην αποβολή που είχε, εξομολογήθηκε ότι: «Συνέβη και η αποβολή, ανάμεσα σε όλα αυτά. Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο, αυτό είναι που προκάλεσε την αποβολή. Αν δεν είχα μείνει έγκυος, ουσιαστικά, μπορεί και να μην είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρόλο που το σώμα μου το έδειχνε συνεχώς! Είναι αυτή η άρνηση που έχουμε όλοι, με την καθημερινότητα και το τρέξιμο που έχουμε».

