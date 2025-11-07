Απόστολος Γκλέτσος: Η ΠΟΑΣΥ στρέφεται νομικά εναντίον του για το «μπάτσοι» που προκάλεσε αντιδράσεις

Τη λέξη «μπάτσοι» ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος στον αέρα της εκπομπής του «The Real View» στην προχθεσινή του εμφάνιση. Η ΠΟΑΣΥ θα κινηθεί νομικά εναντίον του για τον υποτιμητικό όρο που χρησιμοποίησε για τους αστυνομικούς.

«Η συγκεκριμένη απαράδεκτη δήλωση, προσβάλλει κατάφωρα την τιμή και την υπόληψη χιλιάδων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν με ευσυνειδησία, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών και διακρίνονται για το ήθος τους, ως μεγάλο και αντιπροσωπευτικό μέρος του κοινωνικού συνόλου» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Απόστολου Γκλέτσου, σε τηλεοπτική εκπομπή, περί «μπάτσων που … τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες», συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα τα μέλη εξέφρασαν την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό τους και καταδίκασαν απερίφραστα τέτοιου είδους προσβλητικές, απαξιωτικές αναφορές και συκοφαντικές γενικεύσεις.

Η συγκεκριμένη απαράδεκτη δήλωση, προσβάλλει κατάφωρα την τιμή και την υπόληψη χιλιάδων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν με ευσυνειδησία, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών και διακρίνονται για το ήθος τους, ως μεγάλο και αντιπροσωπευτικό μέρος του κοινωνικού συνόλου. Η κατασυκοφάντηση και ο λεκτικός εξευτελισμός ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου, δεν συνιστούν ελευθερία λόγου, αλλά παραβίαση κάθε έννοιας σεβασμού και κοινωνικής υπευθυνότητας, την ίδια στιγμή που η Ομοσπονδία έχει ανοικτό μέτωπο κατά οιασδήποτε έκνομης και αντιθεσμικής ενέργειας στρεφόμενης σε βάρος κάθε αστυνομικού.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, η κριτική προς θεσμούς και ανθρώπους είναι θεμιτή, όταν ασκείται με υπευθυνότητα, σεβασμό και επιχειρήματα. Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες πληγώνουν τη δημόσια συζήτηση, δηλητηριάζουν τις σχέσεις αστυνομίας και κοινωνίας και ως τέτοιες χρήζουν καταδίκης από όλους και άμεσης απάντησης από την Ομοσπονδία.

Ζητούμε τον στοιχειώδη σεβασμό που αρμόζει στον Έλληνα αστυνομικό.

Η Ομοσπονδία μας, ως θεσμικό όργανο που λειτουργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα, τους Νόμους και στους καταστατικούς της σκοπούς, κυρίως όμως με σεβασμό στους δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς που εκπροσωπεί, θα ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, για να προστατεύσει την τιμή και την αξιοπρέπεια του αστυνομικού προσωπικού από τέτοιες καταδικαστέες επιθέσεις.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

