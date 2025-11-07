HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι;

Γαστρονομικές αναμετρήσεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο Φίλιππος και η Ντίνα προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι.

Η άφιξη του chef Νικολά (Αργύρης Αγγέλου) απειλεί τη Νούλη, η οποία προσπαθεί να τον διώξει με τη βοήθεια του Θεμιστοκλή.

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 15 – «…και ξερό ψωμί» (Παρασκευή 7 Νοεμβρίου)

Ο Φίλιππος και η Ντίνα προσπαθούν να εμποδίσουν πιθανή επανασύνδεση ανάμεσα στην Ελβίρα και τον Χάρι, δίνοντας στον τελευταίο λάθος πληροφορίες και συμβουλές για το δείπνο που σχεδιάζει για την Ελβίρα.

Ο chef Νικολά επισκέπτεται το νησί με σκοπό να δει σε ποιο ξενοδοχείο θα κλείσει για τη σεζόν και ο Ηλίας τον στέλνει κατά λάθος στο HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Η άφιξή του ωστόσο εκεί και η πρόθεσή του να εστιάσει στη «συναισθηματική κουζίνα», εκλαμβάνεται ως απειλή από τη Νούλη.

Εκείνη, με τη βοήθεια του Θεμιστοκλή, προσπαθεί να τον διώξει από τη θέση του σεφ που δικαιωματικά της ανήκει.

Ταυτόχρονα, ο Γιάννης υπόσχεται σε έναν ζάμπλουτο επιχειρηματία να φυλάει τα κατοικίδια σαλιγκάρια του, και χρησιμοποιεί για τον λόγο αυτό ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου…

Γκεστ επεισοδίου: Αργύρης Αγγέλου (στον ρόλο του CHEF Νικολά)

Δείτε εδώ το σχετικό trailer: