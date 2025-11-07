Παναθηναϊκός: Συμφώνησε με τον πρώην αστέρα του NBA, Κένεθ Φαρίντ – Τον αποδέσμευσε η ομάδα του στην Ταϊβάν

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη ρακέτα, καθώς οι τραυματισμοί των Όμερ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς έχουν δημιουργήσει σημαντικό κενό στη φροντ λάιν.

Παράλληλα, η αποθεραπεία του Ματίας Λεσόρ δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι «πράσινοι» κινήθηκαν άμεσα για την απόκτηση ψηλού παίκτη.

Με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα παικτών στη θέση του σέντερ, η λύση που επέλεξε ο Παναθηναϊκός έχει χαρακτήρα ανάγκης: η ομάδα συμφώνησε με τον 35χρονο Αμερικανό Κένεθ Φαρίντ, πρώην παίκτη του ΝΒΑ.

Η είδηση αποδίδεται στις δυσκολίες του Παναθηναϊκού να εντοπίσει ενίσχυση μεγαλύτερης προοπτικής στην «στεγνή» αγορά των ψηλών, καθώς και στην πρόθεση του συλλόγου να υπογράψει βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Για τον Φαρίντ, γνωστό ως «Manimal» από τη θητεία του στο ΝΒΑ, η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Ευρώπη, έπειτα από τα περάσματά του από τη Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία) και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία).

Η αποδέσμευσή του, μάλιστα, από τους GhostHawks της Ταϊβάν όπου αγωνιζόταν,έχει ήδη ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στην Αθήνα.

