Euroleague: Με κεκτημένη ταχύτητα απέναντι στην Παρτιζάν ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία μεγάλη νίκη στη Euroleague επί της πρωτοπόρου έως την περασμένη Παρασκευή (31/10) Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν μόνη πρώτη με 6-1 πριν μεταβεί στο ΣΕΦ και ηττηθεί με 62-58 από τους «ερυθρόλευκους».

Μπορεί επιθετικά ο Ολυμπιακός να μην έπιασε υψηλή απόδοση, αλλά αμυντικά ήταν εξαιρετικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Χάποελ είχε την κορυφαία επίθεση με 93 πόντους μέσο όρο πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του αγώνα του Φαλήρου.

Και τώρα, σήμερα Παρασκευή (7/11), στις 21:15, για 3η διαδοχική φορά μπροστά στο φίλαθλο κοινό του, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απέναντι στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για την 9η αγωνιστική, με στόχο τη 2η διαδοχική νίκη και την 6η στο σύνολο.

Η Παρτιζάν προέρχεται από εντός έδρας ήττα (76-78) από την Μπαρτσελόνα, ενώ για την 7η αγωνιστική ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (97-84). Για την 6η αγωνιστική είχε ηττηθεί με 83-101 εντός έδρας από την Παρί. Και τώρα θέλει ν’ αποφύγει μία 4η διαδοχική ήττα!

Η τελευταία φορά που δοκίμασε τη γεύση της νίκης η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ήταν για την 5η αγωνιστική, με 91-79 στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 85,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Παρτιζάν 83,6 μ.ο. Η ομάδα του Πειραιά υπερέχει αμυντικά, όπως φαίνεται από τους 81,1 πόντους που δέχεται μ.ο. έναντι των 87,8 μ.ο. των Σέρβων.

Μόνο στα λάθη θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και στην άμυνα έξω από τα 6.75, καθώς λάθη και ποσοστό ευστοχίας τριπόντων είναι οι μόνοι δύο τομείς που υπερτερεί η Παρτιζάν του Ολυμπιακού.

Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζει, πάντως η Παρτιζάν, αφού ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αισθάνθηκε πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ABA League με την Ντουμπάι. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα. Εκτός μάχης παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ οι Μάριο Νάκιτς και Σέικ Μίλτον δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

9η Αγωνιστική (5-7/11/2025)

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-67

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-109

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-76

Παρί (Γαλλία)- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μονακό (Μονακό) 107-112 παρ. (96-96κ.α.)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Παρτιζάν (Σερβία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βαθμολογία

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2 Μονακό (Μονακό) 6-3 Ολυμπιακός 5-3 Βαλένθια (Ισπανία) 5-3 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3 Παναθηναϊκός 5-4 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4 Παρί (Γαλλία) 4-5 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5 Παρτιζάν (Σερβία) 3-5 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6 Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7 Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ