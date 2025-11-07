Βίντεο: Άγριο ξύλο με μεταλλικές ράβδους μεταξύ δύο οικογενειών τουρκικής καταγωγής – Έχουν ανταγωνιστικά εστιατόρια κεμπάπ

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο βίας εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Ουαλίας, όταν δύο οικογένειες ιδιοκτητών κεμπαπτζίδικων συγκρούστηκαν άγρια, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης Νιούπορτ, χρησιμοποιώντας μεταλλικές ράβδους, ξύλα και εργαλεία της δουλειάς τους.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και μεταδίδει η Daily Mail, οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη πέντε ανδρών, ενώ βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή προκαλεί σοκ.

Το Δικαστήριο του Νιούπορτ παρακολούθησε μέσω πλάνων κλειστού κυκλώματος (CCTV) τη βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε στην Commercial Road τον περασμένο Αύγουστο.

Οι εμπλεκόμενοι, ηλικίας 17 έως 52 ετών και όλοι τουρκικής καταγωγής, προέρχονταν από δύο οικογένειες που διατηρούν ανταγωνιστικά εστιατόρια κεμπάπ: η οικογένεια Aksoy έχει το «Family Kebab» στην Caerleon Road, ενώ η οικογένεια Sayak το «Antalya Kebab» στην Commercial Road, όπου ξέσπασε το επεισόδιο.


Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, η «ρίζα της έχθρας» ανάμεσα στις δύο οικογένειες προερχόταν από «εσωτερικές διαμάχες» ανθρώπων που συνδέονται με αυτές στην Τουρκία.

Τα πλάνα που προβλήθηκαν στο δικαστήριο έδειχναν πως ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Firat Sayak χτύπησε τον Mehmet Aksoy έξω από το μαγαζί του. Οι δύο άνδρες πάλεψαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο πριν πέσουν στο έδαφος.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, ο Mehmet Aksoy αμέσως μετά έκανε ένα τηλεφώνημα, το οποίο ακολούθησε η άφιξη άλλων μελών της οικογένειάς του – ανάμεσά τους και ο Murat Aksoy, που φάνηκε να φτάνει στο σημείο κρατώντας μια μεταλλική ράβδο. Αυτή η κίνηση οδήγησε τον Firat Sayak να «ανταποδώσει αναλόγως» και να κραδαίνει το δικό του όπλο από το παράθυρο του καταστήματος.

Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο έδειχνε τα μέλη και των δύο οικογενειών να επιτίθενται το ένα στο άλλο, χρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα, ράβδους και ακόμη και μπαστούνια. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν «μεταλλικά εργαλεία» από το ίδιο το κεμπαπτζίδικο.


Η αστυνομία έφτασε λίγο μετά το τέλος της μάχης και βρήκε τον Savas Sayak «με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι» και τον Yagmur Sayak «με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι». Οι Mehmet και Mazhar Aksoy εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο με «κοψίματα και βαθιές χαρακιές στα χέρια».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε πως όλοι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών οι Mehmet Aksoy (52), Mazhar Aksoy (40), Murat Aksoy (28), Burak Aksoy (25), Savas Sayak (33), Yagmur Sayak (42) και Firat Sayak (45), είχαν ήδη ομολογήσει ενοχή για «βίαιη συμπεριφορά» και καταδικάστηκαν. Ένας 17χρονος, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε λόγω ηλικίας, θα καταδικαστεί σε  δικαστήριο ανηλίκων.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης πως οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί, έπειτα από μεσολάβηση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας της Ουαλίας, καθώς και της Kurdish People’s Democratic Assembly.

