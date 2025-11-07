Αιγάλεω: Πατέρας μαχαίρωσε την κόρη του στον λαιμό – Τα 2 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχτηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αιγάλεω, όπου ένας 74χρονος μαχαίρωσε την 29χρονη κόρη του στον λαιμό.

Ο δράστης συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία εξετάζει δυο διαφορετικά σενάρια για το περιστατικό. Σύμφωνα με το πρώτο, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, προηγήθηκε διαπληκτισμός που κατέληξε με τον πατέρα να μαχαιρώνει την κόρη του, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, η κόρη προσπάθησε να αποτρέψει τον πατέρα της από αυτοκτονία και τραυματίστηκε κατά λάθος.