Κίνηση «με το καλημέρα»: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση «με το καλημέρα» στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Παρασκευή. Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό και ειδικά στο ρεύμα ανόδου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα.

Η κίνηση παραμένει αυξημένη και στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Συγγρού και Αλεξάνδρας, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε Κατεχάκη και Καρέα.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.