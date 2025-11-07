Συνταγή για κουνουπίδι καπαμά

Το κουνουπίδι είναι ένα ταπεινό αλλά ιδιαίτερα ευέλικτο λαχανικό, που έχει κερδίσει τη θέση του σε πολλές κουζίνες του κόσμου.

Με τη γλυκιά του γεύση και την απαλή του υφή, μπορεί να μαγειρευτεί με αμέτρητους τρόπους — βραστό, ψητό, στο φούρνο ή ακόμα και σε μορφή πουρέ.

Στην ελληνική κουζίνα, το κουνουπίδι πρωταγωνιστεί σε πιάτα που συνδυάζουν τη λιτότητα με τη νοστιμιά.

Είτε μαγειρευτεί με σάλτσα ντομάτας, ελαιόλαδο και μυρωδικά, είτε συνοδεύσει κρέας ή ψάρι, προσφέρει θρεπτική αξία και πλούσια γεύση.

Η συνταγή αυτή αναδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να απορροφά αρώματα και να μεταμορφώνεται σε ένα χορταστικό, σπιτικό φαγητό.

Περιγραφή

Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα 25 λεπτά

Μερίδες: 4

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Θερμίδες 331 16%

Λιπαρά 12,3 γρ. 18%

Κορεσμένα 1,9 γρ. 10%

Σάκχαρα 21,2 γρ. 24%

Αλάτι 0,3 γρ. 5%

Πρωτεΐνη 11,9 γρ. 24%

Υδατάνθρακες 41 γρ. 16%

Φυτικές ίνες 11,9 γρ.

Υλικά

4 λεμόνια (ή ανάλογα με τις μερίδες)

Ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδου

8 κόκκινα κρεμμύδια

40 μαύρες ελιές (με το κουκούτσι)

1.200 γρ. baby πατάτες (ή ανάλογα)

2 ματσάκια φρέσκια ρίγανη

40 μεγάλες ώριμες ντομάτες

4 κεφάλια κουνουπίδι (περίπου 3.200 γρ. συνολικά), ιδανικά με τα φύλλα τους

800 γρ. φρέσκα ή κατεψυγμένα αρακάς ή κουκιά

Συμβουλή

Εμπλουτίστε με λαχανικά. Όταν προσθέτετε τον αρακά ή τα κουκιά, έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε επιπλέον λαχανικά που μαγειρεύονται γρήγορα, όπως σέσκουλα, σπανάκι, σπαράγγια, μπρόκολο – αυτό θα αναβαθμίσει το πιάτο και θα αντικατοπτρίσει όλες τις εποχές.

Μέθοδος Εκτέλεσης