Συνταγή για burger με τραγανό κοτόπουλο στο air fyer

Μια απλή συνταγή που θα γίνει η αγαπημένη σας. «Αναβαθμίστε» το συνηθισμένο burger με κοτόπουλο, ετοιμάζοντας ένα παναρισμένο φιλετάκι με πικάντικες νιφάδες καλαμποκιού (κορνφλέικς) και μαγειρεμένο στη φριτέζα αέρα (air fryer) – όλα σερβιρισμένα μέσα σε αφράτο ψωμάκι μπριός για μπέργκερ.

Συστατικά

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου, χωρίς πέτσα

70 γρ. νιφάδες καλαμποκιού (κορνφλέικ), θρυμματισμένες

1 κ.γ. πιπέρι καγιέν

1 κ.γ. πάπρικα

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1 κ.γ. αλάτι λεμονιού

2 αυγά ελευθέρας βοσκής

2 φέτες μπέικον, ή περισσότερες, ανάλογα με το γούστο σας

Για το σερβίρισμα

2 ψωμάκια μπριός για μπέργκερ

ελαφριά μαγιονέζα

μαρούλι iceberg

φέτες ντομάτας

2 κ.γ. πέστο (προαιρετικά)

Μέθοδος

Βάλτε τα φιλέτα κοτόπουλου σε ξύλο κοπής και καλύψτε τα με χαρτί ψησίματος.

Χτυπήστε τα με έναν πλάστη μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφο πάχος περίπου 2 εκ.

Σε ένα ρηχό μπολ, αναμείξτε τις νιφάδες καλαμποκιού με το καρύκευμα Cajun, την πάπρικα, τη ρίγανη και το αλάτι λεμονιού, αν χρησιμοποιείτε.

Σε ένα άλλο ρηχό μπολ, σπάστε τα αυγά και χτυπήστε τα με ένα πιρούνι.

Βουτήξτε το κοτόπουλο στα αυγά μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα, στη συνέχεια βουτήξτε το στις νιφάδες καλαμποκιού, εξασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως καλυμμένο.

Μαγειρέψτε στη φριτέζα αέρα (air fryer) στους 170°C για 17 λεπτά.

Ελέγξτε μετά από 15 λεπτά και χαμηλώστε τη θερμοκρασία αν οι νιφάδες καλαμποκιού ροδίζουν υπερβολικά.

Εάν η φριτέζα αέρα σας έχει μία μόνο καλάθι, προσθέστε το μπέικον 5 λεπτά αφότου αρχίσετε να μαγειρεύετε το κοτόπουλο και μαγειρέψτε για 10–12 λεπτά στους 170°C.

Εάν η φριτέζα αέρα σας έχει δύο καλάθια, μαγειρέψτε το μπέικον ξεχωριστά στους 200°C για 8–10 λεπτά.

Για να συναρμολογήσετε, απλώστε λίγη μαγιονέζα στα κάτω μισά από τα ψωμάκια μπριός.

Προσθέστε το μαρούλι, το μπέικον, το κοτόπουλο, τις φέτες ντομάτας και το πέστο, αν χρησιμοποιείτε, προσθέστε τα επάνω μισά των ψωμιών και σερβίρετε ζεστό.

Συμβουλές συνταγής

Αλάτι λεμονιού είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ και από διαδικτυακούς προμηθευτές.

Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας αναμειγνύοντας ξύσμα λεμονιού με χοντρό αλάτι σε ένα γουδί και γουδοχέρι.