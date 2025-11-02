Απολαύστε τα πιο κρεμώδη ψητά σπαγγέτι Alfredo – Η συνταγή γνωστής food editor που θα σας ξετρελάνει

Τα ζυμαρικά είναι συχνά η εύκολη λύση όταν δεν υπάρχει διάθεση για κάτι πιο περίπλοκο. Βράζετε νερό, μαγειρεύετε τα ζυμαρικά, τα ανακατεύετε με τη σάλτσα και — έτοιμο το δείπνο. Αν και τα ψητά ζυμαρικά απαιτούν μερικά επιπλέον βήματα, απογειώνουν πραγματικά το πιάτο με εκείνη την ακαταμάχητη τυρένια επιφάνεια.

Μιλάμε για πιάτα στον φούρνο όπως μακαρόνια με τυρί ή, φυσικά, λαζάνια. Όσο λατρεμένα κι αν είναι αυτά τα φαγητά, η διαδικασία παρασκευής τους δεν είναι πάντα το ίδιο απολαυστική.

Φανταστείτε λοιπόν τον ενθουσιασμό όταν η food editor Patty δημιούργησε αυτό το υπέροχο, πλούσιο και κρεμώδες ψητό σπαγγέτι Alfredo, που συγκεντρώνει όλα όσα αγαπάμε σε ένα πιάτο ζυμαρικών στον φούρνο — αλλά με τη μισή προσπάθεια.

Θα μπορούσε άνετα να θεωρηθεί ιδανικό γεύμα για μια καθημερινή ημέρα που ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Τι κάνει το ψητό σπαγγέτι Alfredo τόσο απολαυστικό

Επειδή δεν χρειάζεται στρώσιμο, αυτό το κρεμώδες πιάτο ζυμαρικών είναι έτοιμο σε περίπου 40 λεπτά.

Όσο βράζουν τα ζυμαρικά, ετοιμάζετε τη βελούδινη σάλτσα Alfredo, η οποία φτιάχνεται γρήγορα με ένα απλό ρου.

Είναι γεμάτη γεύση χάρη στην παρμεζάνα και τη μοτσαρέλα, ενώ ο συνδυασμός πλήρους γάλακτος και κρέμας γάλακτος δημιουργεί μια πλούσια, απολαυστική σάλτσα που αγκαλιάζει τα σπαγγέτι σαν όνειρο.

Αυτά τα ψητά σπαγγέτι Αλφρέντο (Alfredo baked spaghetti) είναι εξαιρετικά παρηγορητικά ένα κρύο βράδυ και θα ευχαριστήσουν οποιαδήποτε παρέα.

Το σχήμα των σπαγγέτι είναι μια διασκεδαστική επιλογή και η υφή τους, μαγειρεμένη “αλ ντέντε”, προσφέρει ακριβώς τη σωστή μπουκιά.

Θα λατρέψετε οπωσδήποτε το λιωμένο τυρί από πάνω, όπως και την επιπλέον τραγανή και μαστιχωτή υφή που προσφέρει. Σίγουρα θα φτιάξετε αυτή τη συνταγή ξανά (και ξανά).

Φτιάξτε τη σάλτσα τυριού

Ξεκινώντας με ένα απλό ρου (roux), χτυπήστε μαζί πλήρες γάλα, κρέμα γάλακτος, τυρί παρμεζάνα και μοτσαρέλα, σκόνη σκόρδου και αλάτι μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής σάλτσα.

Βράστε τα σπαγγέτι. Μαγειρέψτε μισό κιλό σπαγγέτι μέχρι να είναι ελαφρώς ωμά, καθώς τα ζυμαρικά θα συνεχίσουν να ψήνονται στον φούρνο.

Ανακατέψτε τα ζυμαρικά και ψήστε.

Καλύψτε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα, προσθέστε από πάνω το υπόλοιπο τυρί και ψήστε για 20 λεπτά.

Ψήστε στο γκριλ για 3-4 επιπλέον λεπτά για να γίνει το τυρί στην κορυφή ωραίο και χρυσαφένιο. Σερβίρετε και απολαύστε!

Χρήσιμες συμβουλές αν φτιάχνετε ψητά σπαγγέτι Αλφρέντο

Αλλάξτε τα σπαγγέτι: Αν δεν είστε λάτρεις των σπαγγέτι ή απλά δεν έχετε πρόχειρα, αντικαταστήστε τα με άλλο σχήμα ζυμαρικών για να προσφέρετε μια διαφορετική υφή. Πιστεύουμε ότι τα gemelli, τα rigatoni ή ακόμα και τα κλασικά fettuccine θα ήταν υπέροχα.

Τρίψτε το δικό σας τυρί:

Τρίψτε το δικό σας τυρί: Η παρμεζάνα από τον αναδευτήρα δεν θα είναι αρκετή εδώ, οπότε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκα κομμάτια παρμεζάνας και μοτσαρέλα με χαμηλή υγρασία για να κάνετε τη σάλτσα πολυτελώς κρεμώδη.

