Συνταγή για χορταστικό γεύμα 5 λεπτών με κονσέρβα τόνου από βραβευμένο σεφ με Michelin

Αν μια μέρα βιάζεστε και απλώς θέλετε να ικανοποιήσετε την πείνα σας, δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με άνοστο φαγητό. Όταν πεινάτε και έχετε μόνο πέντε λεπτά για να ετοιμάσετε ένα σνακ, ξέρετε ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, ο διάσημος Ισπανός σεφ Dani Garcia αποκάλυψε τη μυστική του συνταγή για ένα γκουρμέ τοστ που μπορεί να ετοιμαστεί με λίγα μόνο υλικά που πιθανότατα έχετε στο ντουλάπι.

Ο Dani, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης αρκετών εστιατορίων με αστέρι Michelin, συμπεριλαμβανομένου του Smoked Room, στο Ντουμπάι και στη Μαδρίτη, εξηγεί ότι το νόστιμο αυτό πιάτο έχει ως επίκεντρο την απλή κονσέρβα τόνου. Αυτό που ανεβάζει τη συνταγή του Dani από γρήγορο σνακ σε γκουρμέ απόλαυση είναι η αλάθητη συνταγή του για σπιτική μαγιονέζα.

Αν ο τόνος σας είναι σε λάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λάδι αυτό για να δώσετε στη μαγιονέζα σας ακόμα πιο έντονη – και εντυπωσιακή – γεύση.

Ο Dani λέει ότι το κόλπο είναι η θερμοκρασία των υλικών και οι βασικές αναλογίες της συνταγής για την μαγιονέζα: 60% λάδι και 40% αυγό, και τα δύο σε θερμοκρασία δωματίου.

“Με αυτόν τον τρόπο, δεν κόβει ποτέ”, λέει.

Ο Dani ετοιμάζει τη μαγιονέζα του με ηλιέλαιο και λίγες σταγόνες ξύδι Sherry ή χυμό λεμονιού. Εναλλακτικά, προτείνει να πειραματιστείτε χρησιμοποιώντας το λάδι από την κονσέρβα του τόνου.

Μόλις η μαγιονέζα είναι έτοιμη, ο σεφ ψήνει το ψωμί και βάζει μια γενναιόδωρη στρώση τόνου από κονσέρβα πάνω του, προσθέτοντας λίγο πάστα μίσο για να του δώσει έντονη γεύση ουμάμι και τέλος, μια στρώση μαγιονέζας, η οποία στη συνέχεια ψήνεται για λίγα δευτερόλεπτα με ένα φλόγιστρο.

“Θα πάρει μόλις πέντε λεπτά”, υπόσχεται ο σεφ, διαβεβαιώνοντας ότι το γεύμα είναι απλό να το ετοιμάσετε και όμως “είναι καταπληκτικό”.

Υλικά

Μια κονσέρβα τόνου

Ένα αυγό (σε θερμοκρασία δωματίου)

90 ml ηλιέλαιο

Λίγες σταγόνες ξύδι Sherry ή χυμό λεμονιού

Αλάτι

2 φέτες ψωμί

Βήματα

Ξεκινήστε φτιάχνοντας τη μαγιονέζα. Βάλτε το αυγό στο μπλέντερ και προσθέστε το ηλιέλαιο, το αλάτι και τις λίγες σταγόνες ξύδι Sherry ή χυμό λεμονιού.

Ανακατέψτε τα υλικά χωρίς να κουνήσετε τη χειρολαβή του μπλέντερ μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί, και στη συνέχεια ανακατέψτε ελαφρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λάδι από την κονσέρβα του τόνου για να ενισχύσετε τη γεύση.

Ψήστε τις φέτες ψωμιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα ή το γκριλ.

Απλώστε το ψωμί με μια λεπτή στρώση μίσο. Στραγγίξτε τον τόνο και τοποθετήστε τον πάνω σε κάθε φέτα.

Απλώστε μια γενναιόδωρη στρώση μαγιονέζας πάνω από τον τόνο και ψήστε για λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας ένα φλόγιστρο, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς.

Σερβίρετε αμέσως.

Η κονσέρβα τόνου είναι μια βολική λύση, χάρη στις τεχνικές κονσερβοποίησης που διατηρούν την υφή και τη γεύση του, ενώ εξασφαλίζουν μια συμπυκνωμένη πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης.

Προσθέτοντας στα οφέλη της υγείας της, ο τόνος προσφέρει σημαντική ποσότητα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, απαραίτητων για τη σωστή λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος και για τη μείωση της LDL χοληστερόλης, που ονομάζεται κακή χοληστερόλη.