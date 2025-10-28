Συνταγή για χορταστική σούπα με μοσχάρι – Χρειάζεστε ελάχιστα υλικά

Συνταγή για χορταστική σούπα με μοσχάρι – Χρειάζεστε ελάχιστα υλικά
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη ζεστασιά μιας χορταστικής σούπας με μοσχάρι, και υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να την προετοιμάσει κανείς. Ωστόσο, η συνταγή της Mary Berry απαιτεί μόνο λίγα απλά υλικά, πολλά από τα οποία πιθανότατα έχετε ήδη κρυμμένα στα ντουλάπια της κουζίνας σας.

Το BBC Food χαρακτηρίζει τη συνταγή: “Το ζεστό πιάτο βοδινού της Mary με γεύσεις από τζίντζερ, πάπρικα και χρένο. Είναι υπέροχο με πατάτες ντοφινουά και πράσινα λαχανικά”.

Το πιάτο αρκεί για έξι άτομα, κάνοντάς το ιδανικό για οικογενειακό γεύμα, και απαιτεί λίγο λιγότερο από δύο ώρες προετοιμασίας. Θα χρειαστείτε ένα πυρίμαχο πιρέξ δύο λίτρων.

Υλικά

  • Μία κουταλιά της σούπας λάδι
  • 750 γρ. κρέας για κομμένο σε κομματάκια
  • 25 γρ. βούτυρο
  • Δύο μικρά πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές φέτες
  • Ένα κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τζίντζερ
  • Δύο κουταλάκια του γλυκού πάπρικα
  • 40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 425 ml (ή 1/2 λίτρο) ζωμός βοδινού
  • Δύο κουταλιές της σούπας σάλτσα Worcester
  • Ένα μικρό σέλερι, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κύβους των 2 εκ.
  • Δύο γεμάτες κουταλιές της σούπας κρέμα χρένου
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • Ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

  • Ζεστάνετε το λάδι σε μεγάλο πιρέξ και σοτάρετε το κρέας σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει παντού.
  • Βγάλτε το κρέας με μια τρυπητή κουτάλα και βάλτε το στην άκρη.
  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160°C/140°C στον αέρα.
  • Βάλτε το βούτυρο και τα πράσα στην ίδια κατσαρόλα και μαγειρέψτε για λίγα λεπτά πριν προσθέσετε το τζίντζερ, την πάπρικα και το αλεύρι.
  • Ανακατέψτε και μαγειρέψτε για ένα λεπτό.
  • Ρίξτε τον ζωμό και αφήστε τον να βράσει, ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.
  • Προσθέστε μια σταγόνα σάλτσας Worcester και αλατίστε και πιπερώστε γενναιόδωρα.
  • Βάλτε το κρέας ξανά στην κατσαρόλα, αφήστε το να βράσει, καλύψτε με καπάκι και αφήστε το να σιγοβράσει για λίγο.
  • Βάλτε το στο φούρνο και αφήστε το να ψηθεί για περίπου μία ώρα και 45 λεπτά έως δύο ώρες.
  • Μετά, ανακατέψτε το σέλερι, αφήστε το να βράσει για λίγα δευτερόλεπτα και ξαναβάλτε το στο φούρνο για περίπου μισή ώρα, μέχρι το κρέας και το σέλερυ να είναι τρυφερά.
  • Ανακατέψτε την κρέμα ραπανάκι, πασπαλίστε με μαϊντανό και σερβίρετε αμέσως.

