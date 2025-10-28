Δολοφονία στην Κίσσαμο: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 23χρονος

Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (28/10) ο 23χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του 52χρονου, στη Γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές. Tο όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος.

Πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 23χρονος πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.