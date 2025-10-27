Δολοφονία στην Κίσσαμο: Στους συχνούς διαπληκτισμούς και τις κτηματικές διαφορές εστιάζουν οι Αρχές – Οι μαρτυρίες, το χαστούκι και ο φόβος για βεντέτα

Στους συχνούς διαπληκτισμούς και τις κτηματικές διαφορές που είχαν ο δράστης και το θύμα, εστιάζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν τη δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος, στην Κίσσαμο Χανίων, λίγο μετά το τέλος της γιορτής Κάστανου.

Μπροστά στα μάτια κατοίκων, επισκεπτών, ακόμη και μικρών παιδιών, ο 23χρονος σήκωσε το όπλο και άνοιξε πυρ. Στο στόχαστρό του ο 52χρονος, με τον οποίο είχαν διαφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, μεταξύ τους υπήρχαν χρόνιες προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με κάποιο κτήμα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους ήταν κτηνοτρόφοι. Η διαμάχη φαίνεται πως δεν έσβησε ποτέ.

Η γιορτή του Κάστανου είχε ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι και για 6 ώρες ο κόσμος χόρευε και τραγουδούσε. Σε διαφορετικά τραπέζια ήταν θύμα και δράστης. Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος δέχθηκε ξαφνικά πυροβολισμούς στο στήθος και ο δράστης έσπευσε να εξαφανιστεί προτού καταφθάσουν στο σημείο αστυνομικοί, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν συνοδευόμενος από τους δικηγόρους και μέλη της οικογένειάς του, παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Με ποινικό παρελθόν θύμα και δράστης

Τόσο ο συλληφθείς όσο και το θύμα είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1. Παράλληλα, οι πληροφορίες του Mega αναφέρουν πως μία εβδομάδα πριν από το φονικό ο 52χρονος φαίνεται να χαστούκισε τον δράστη.

Μάλιστα, το 2021 ο δράστης είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς, για παράβαση του ΚΟΚ όπου και του πήραν το δίπλωμα οδήγησης, για παράβαση νόμου περί όπλων αλλά και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επιπλέον, είχε κατηγορηθεί και το 2024 για παράβαση νόμου περί όπλων.

Από την άλλη, το θύμα έχει συλληφθεί συνολικά δέκα φορές από το 2012 έως 2024 για παράβαση νόμου για αδεσποτίες (αμέλεια ζώων), για αγροζημίες, για παράβαση νόμου περί όπλων, αλλά και για σωματικές βλάβες

Επιτηρούν την κατοικία του δράστη υπό τον φόβο βεντέτας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, αν και μπορεί όλοι να νομίζουν ότι στο έτος 2025 δεν υπάρχει πλέον το φαινόμενο της αντεκδίκησης, στην πραγματικότητα, έχει εξασθενήσει λίγο, αλλά υπάρχει ακόμη.

Για τον λόγο αυτό, η αστυνομική διεύθυνση Χανιών έχει αποφασίσει να λάβει τα μέτρα της, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επιτήρηση της κατοικίας και της περιουσίας του δράστη, καθώς οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο της αντεκδίκησης.

Παράλληλα, έχουν στείλει τα μηνύματα, με τον τρόπο που οι αστυνομικοί, ξέρουν προς τις 2 οικογένειες, ώστε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να παραμείνουν στις περιοχές τους χωρίς να προσπαθήσουν να έρθουν σε κόντρα, καθώς θύμα και θύτης έμεναν σε διαφορετικά χωριά. Συγκεκριμένα, το θύμα έμενε στο Έλος Κισσάμου και ο δράστης έμενε στο Ελαφονήσι της Κισσάμου.

Όπως έγινε γνωστό, για το έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ένα 22αρι περίστροφο, συμπέρασμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι αστυνομικοί από κάλυκες που βρέθηκαν ακριβώς στο σημείο του φονικού, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα και δίπλα σε μπαρ-σταντ που σερβίρονταν ποτά, όπως μετέδωσε το zarpanews.

Την Τρίτη στον Εισαγγελέα ο 23χρονος

Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος. Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως. «Από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Τι λέει ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος δράστης μίλησε στο Mega για όσα συνέβησαν. Όπως δήλωσε, είχε δεχτεί απειλές απο το θύμα. «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου πριν γίνει το περιστατικό. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να είπε ο 23χρονος.

Το ίδιο άλλωστε είχε τονίσει και ο δικηγόρος του, κ. Απόστολος Λύτρας, σε δήλωσή του στο enikos.gr. Όπως είπε: «Αυτό που έχω πληροφορηθεί τόσο από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όσο και από την οικογένεια του εντολέα μου, είναι ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 52χρονος», ενώ ξεκαθάρισε ότι, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ότι ήταν ξαδέλφια, ή θείος και ανιψιός, πρόκειται για απλή συνωνυμία.

Οι μαρτυρίες

Η κόρη του 52χρονου θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» είπε: «Πριν δύο χρόνια είχαν έρθει σπίτι μας, είχαν σπάσει τις πόρτες, είχε γίνει φασαρία. Περνάει όλο αυτό και την Κυριακή τον παίρνει ένας φίλος του τηλέφωνο να κατέβει στην γιορτή Κάστανου κάτω από το σπίτι, του λέει ”εντάξει θα έρθω”, παίρνει το αγόρι μου, κατεβαίνουν κάτω, ανοίγουν ένα μπουκάλι βότκα και έπιναν. Έρχονται κάποιοι και του λένε ”έλα στην παρέα μας δίπλα’΄’ και πήγε. Γελούσαν και κάποια στιγμή ακούει το αγόρι μου δύο μπαλωθιές και γυρνάει και κοιτάει τον πατέρα μου και ήταν κάτω.

Αυτό ξέρω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ούτε σε πίστες ήταν, ούτε χόρευε που λένε, όλα αυτά είναι ψέματα. Με πήρε το αγόρι μου και μου λέει ”έλα γρήγορα κάτω” και πάω και τον βλέπω κάτω. Τώρα θα πεθάνει και η γιαγιά μου, εγώ αυτό σκέφτομαι».

Όσον αφορά τον δράστη, η κόρη του θύματος τόνισε οτι: «Ξέρω ότι από τα σχολεία τον έδιωχναν, κακούς τρόπους, κλέφτης, δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Είχα μάθει ότι είχε χτυπήσει στο χέρι του με μπαλωθιές, το πόδι του, κάτι είχε κάνει αυτός, είχε πάει στο νοσοκομείο, είχε νοσηλευτεί. Δεν τον είχαν χτυπήσει, κάτι έκανε μόνος του με τα όπλα».

«Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου είναι και ο Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν από το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο. Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία έγινε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας».

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν έως τις 7 το απόγευμα. «Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη».

Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις, αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Στην εξέδρα καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, ενώ 7 – 8 άτομα χόρευαν. Άφθονο γλέντι. Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο, γυναίκες και άνδρες να τρέχουν πανικόβλητοι στο φαρμακείο να πάρουν πράγματα να τον βοηθήσουν. Το γλέντι δεν είχε τελειώσει, γινόταν πανζουρλισμός, υπήρχαν τουρίστες και ντόπιοι. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις, αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος του χωριού στο zarpanews.

«Ήξερα και τους δύο. Όλο το χωριό είναι πανικοβλημένο. Είναι κάτι που δεν ήθελε κανείς να συμβεί» τονίζει στη συνέχεια, ενώ για το εάν είχαν διαφορές μεταξύ τους ο μάρτυρας σημείωσε πως: «Στα χωριά ακούγεται πάντα ότι υπάρχουν προβλήματα».

«Αυτός δεν πρέπει να χόρευε, αλλά δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ήταν κάτω από την πίστα. Δηλαδή αυτός που τον πλησίασε, ό,τι έκανε το έκανε κάτω από την πίστα. Ο άνθρωπος ήταν με φόρμα, με πρόχειρα ρούχα», κατέληξε ο ίδιος.