Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Δέχτηκα απειλές, έβρισε την μητέρα μου» λέει ο 23χρονος δράστης – Όσα ισχυρίστηκε η κόρη του θύματος 

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου» είπε μεταξύ άλλων ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στην Κίσσαμο, ο οποίος οδηγείται αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και όσα ισχυρίστηκε η κόρη του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής Κάστανου, δέχθηκε ξαφνικά πυροβολισμούς στο στήθος από τον δράστη. Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητούνταν, μέχρι που παραδόθηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τι λέει η κόρη του θύματος

Μεταξύ θύτη και θύματος, οι οποίοι ήταν κτηνοτρόφοι, υπήρχαν σύμφωνα με πληροφορίες, χρόνιες προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με κάποιο κτήμα. Η διαμάχη φαίνεται πως δεν έσβησε ποτέ.

Η κόρη του 52χρονου θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» είπε: «Πριν δύο χρόνια είχαν έρθει σπίτι μας, είχαν σπάσει τις πόρτες, είχε γίνει φασαρία. Περνάει όλο αυτό και χθες τον παίρνει ένας φίλος του τηλέφωνο να κατέβει στην γιορτή Κάστανου κάτω από το σπίτι, του λέει ”εντάξει θα έρθω”, παίρνει το αγόρι μου, κατεβαίνουν κάτω, ανοίγουν ένα μπουκάλι βότκα και έπιναν. Έρχονται κάποιοι και του λένε ”έλα στην παρέα μας δίπλα’΄’ και πήγε. Γελούσαν και κάποια στιγμή ακούει το αγόρι μου δύο μπαλωθιές και γυρνάει και κοιτάει τον πατέρα μου και ήταν κάτω.

Αυτό ξέρω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ούτε σε πίστες ήταν, ούτε χόρευε που λένε, όλα αυτά είναι ψέματα. Με πήρε το αγόρι μου και μου λέει ”έλα γρήγορα κάτω” και πάω και τον βλέπω κάτω. Τώρα θα πεθάνει και η γιαγιά μου, εγώ αυτό σκέφτομαι».

Όσον αφορά τον δράστη, η κόρη του θύματος τόνισε οτι: «Ξέρω ότι από τα σχολεία τον έδιωχναν, κακούς τρόπους, κλέφτης, δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Είχα μάθει ότι είχε χτυπήσει στο χέρι του με μπαλωθιές, το πόδι του, κάτι είχε κάνει αυτός, είχε πάει στο νοσοκομείο, είχε νοσηλευτεί. Δεν τον είχαν χτυπήσει, κάτι έκανε μόνος του με τα όπλα».

Τι λέει ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος δράστης, ο οποίος παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 27/10, μίλησε στο Mega για όσα συνέβησαν. Όπως είπε, είχε δεχτεί απειλές απο το θύμα.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου πριν γίνει το περιστατικό. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να είπε ο 23χρονος.

Το ίδιο άλλωστε είχε τονίσει και ο δικηγόρος του, κ. Απόστολος Λύτρας, σε δήλωσή του στο enikos.gr. Όπως είπε: «Αυτό που έχω πληροφορηθεί τόσο από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όσο και από την οικογένεια του εντολέα μου, είναι ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 52χρονος», ενώ ξεκαθάρισε ότι, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ότι ήταν ξαδέλφια, ή θείος και ανιψιός, πρόκειται για απλή συνωνυμία.

Στον Εισαγγελέα αύριο ο 23χρονος

Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος. Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως. «Από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.