Ζούμε σε μια κοινωνία που μας προτρέπει να είμαστε ευγενικοί, να δείχνουμε πάντα καλά και ευδιάθετοι. Έτσι, όταν κάτι μας ενοχλεί, μαθαίνουμε να μην εκφραζόμαστε, να μην το δείχνουμε.

Ο θυμός τότε, εκφράζεται μέσα στο σώμα με διάφορους τρόπους.

Η ψυχολόγος Harriet Lerner, εξηγεί ότι ο θυμός είναι ένα σημάδι που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ο θυμός δεν είναι εχθρός. Αποκαλύπτει πολύτιμες πληροφορίες. Αν μπορέσουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε, να αποκτήσουμε διαύγεια.

Τα 10 σημάδια που μαρτυρούν ότι «βράζετε» από θυμό, αλλά το κρύβετε καλά

Το “ρίχνετε” στο χιούμορ

Το σώμα θυμάται

Αποφεύγετε τη σύγκρουση και “σιγοβράζετε”

Είστε τόσο “καλόβολος” που κανείς δεν γνωρίζει τον αληθινό σας εαυτό

Χρονοτριβή και αναβλητικότητα

Δεν ξεχνάτε

Είστε τελειομανής και δεν συγχωρείτε μικρά λάθη

Μεταμφιέζετε τον θυμό σε κούραση

Παθητικό – επιθετικότητα

Συναισθηματικό μούδιασμα

Μήπως γίνεστε σαρκαστικοί παρόλο που κάτι σας πειράζει; Το χιούμορ είναι χάρισμα. Μπορεί όμως να είναι και μια μάσκα. Δοκιμάστε αυτό: πείτε τα πράγματα απλά.

“Πρέπει να συμμαζέψω και θέλω βοήθεια”. Απλό, σαφές, ευγενικό. Αν η καρδιά σας χτυπά γρήγορα όταν το λέτε, είναι ένδειξη ότι έχετε συνηθίσει να κρύβετε την ένταση

Όταν καταπιέζετε τα συναισθήματά σας, το σώμα υποφέρει. Σφιξίμo στο σαγόνι. Πονοκέφαλοι από ένταση. Ρηχή αναπνοή. Ύπνος που δεν σας αναζωογονεί. Η καταστολή των συναισθημάτων μπορεί να μειώσει την έκφραση, ενώ αυξάνει την εσωτερική ένταση. Αυτή η ένταση συσσωρεύεται.

Ένας γρήγορος έλεγχος που βοηθάει: χαλαρώστε τη γνάθο σας, αφήστε τους ώμους να πέσουν, και πάρετε τρεις αργές εκπνοές από τη μύτη σας. Στη συνέχεια, ρωτήστε: “Τι αρνούμαι να πω φωναχτά;”

Αποφεύγετε τη σύγκρουση και “σιγοβράζετε”

Η ηρεμία με οποιοδήποτε κόστος δεν είναι ηρεμία. Είναι καθυστέρηση. Αν παραλείψετε την μικρή σύγκρουση τώρα, είναι βέβαιο πως θα προκύψει μια μεγαλύτερη αργότερα.

Κάντε μικρές διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο. Ήρεμος τόνος. Συγκεκριμένο θέμα. Σύντομη συζήτηση.

Είστε τόσο “καλόβολος” που κανείς δεν γνωρίζει τον αληθινό σας εαυτό

Αν η κάθε σας απάντησή σας είναι “Δεν με πειράζει, ό,τι θες εσύ”, μπορεί να είναι κώδικας για το: “Έχω μάθει να καταπιέζω τον εαυτό μου”. Αυτή η στρατηγική διατηρεί τις σχέσεις ομαλές στην επιφάνεια, ενώ εσείς νιώθετε περισσότερο αόρατοι.

Ασκήστε την επιλογή μικρών προτιμήσεων. Σήμερα: “Θα ήθελα ταϊλανδέζικο, όχι πίτσα”. Αύριο: “Ας συναντηθούμε στις 6, όχι στις 7”.

Χρονοτριβή και αναβλητικότητα

Ο καταπιεσμένος θυμός μπορεί να εκδηλώνεται ως καθυστέρηση. Χρειάζεται να ζητήσετε χρόνο άδειας, αύξηση της αμοιβής ή από τον σύντροφό σας να αναλάβει μερίδιο της δουλειάς. Αντί για αυτό, σχεδιάζετε, τελειοποιείτε και “περιμένετε την κατάλληλη στιγμή”.

Από κάτω κρύβεται ο φόβος ότι το αίτημά σας είναι υπερβολικό. Συντάξτε το μήνυμα. Διαβάστε το δυνατά. Στείλτε το εντός 24 ωρών. Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν το μυαλό μας.

Δεν ξεχνάτε

Το να καταμετρούμε τις φορές που κάποιος έκανε ένα λάθος, είναι σημάδι καταπιεσμένου θυμού. Σπάνια βοηθάει.

Το “ψυχολογικό δικαστήριο” στο μυαλό σας δεν προσφέρει λύσεις.

Είστε τελειομανής και δεν συγχωρείτε μικρά λάθη

Ο καταπιεσμένος θυμός σας, σας κάνει να θεωρείτε ασυγχώρητα τα μικρά λάθη των άλλων. Η πετσέτα πρέπει να διπλώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ανέχεστε ασήμαντα λάθη. Έτσι, τροφοδοτείτε μια ένταση που κάνει τη ζωή δυσφορική.

Ένα στραβό κάδρο μπορεί να χαλάσει τη μέρα σας. Χαλαρώστε τον κανόνα κατά 10 τοις εκατό. Διορθώστε ένα λάθος αργότερα. Πρόκειται για εκπαίδευση του νευρικού συστήματος.

Όπως μας θυμίζει ο Rudá Iandê, “Όταν απελευθερωθούμε απ’ την ανάγκη να είμαστε τέλειοι, ελευθερωνόμαστε και μπορούμε να ζήσουμε, αγκαλιάζοντας τις ατέλειες, την πολυπλοκότητα και τον πλούτο μιας ζωής που είναι ευχάριστα αληθινή”.

Μεταμφιέζετε τον θυμό σε κούραση

Πόσο συχνά λέτε “στρεσαρισμένοι”, “πολύ απασχολημένοι” ή “κουρασμένοι”, όταν η σωστή λέξη είναι “θυμωμένοι”;

Θεωρούμε πως ο θυμός είναι ανεπίτρεπτος και τον μεταμφιέζουμε.

Παθητικό – επιθετικότητα

Το να πείτε “είμαι θυμωμένος” δεν σημαίνει ότι θα φωνάξετε. Σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ό,τι έχει σημασία.

Η γλώσσα έχει σημασία. Δοκιμάστε να πείτε, “Παρατηρώ ότι νιώθω θυμό που ο χρόνος μου δεν λαμβάνεται υπόψη”. Είναι ειλικρινές χωρίς να είναι επιθετικό. Στη συνέχεια, αποφασίστε ποια δράση ακολουθεί.

Συναισθηματικό μούδιασμα

Όταν καταπιέζουμε τον θυμό μας , μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μουδιάσουμε. Αυτό το μουδιασμένο συναίσθημα μπορεί να φαίνεται ως ηρεμία ή ωριμότητα. Μέσα μας, είναι αποσύνδεση.

Ο καταπιεσμένος θυμός μπορεί να εκδηλωθεί ως κακή διάθεση, χρόνια ευερεθιστότητα και παθητική επιθετικότητα.

Αν παρατηρήσετε αυτά τα μοτίβα μαζί με τη συνήθεια να λέτε ότι “είστε καλά”, αξίζει να εξετάσετε τι δεν είναι καθόλου καλά.

Τι βοηθάει στην πραγματική ζωή

Ονομάστε το συναίσθημα. Ακόμα και στο μυαλό σας. “Νιώθω θυμό που μαγειρεύω και καθαρίζω ενώ έχω προθεσμία.”

Το να προσδιορίζετε το συναίσθημα μειώνει την έντασή του. Επιλέξτε μια αποφασιστική πρόταση. Μία πρόταση, στο παρόν, με συγκεκριμένο αίτημα. “Μπορείς να αναλάβεις το μπάνιο και τον ύπνο απόψε για να ολοκληρώσω το σχέδιο;” Δεν χρειάζεται ανάλυση. Κινήστε το σώμα σας σε σύντομες περιόδους.

Δέκα καθίσματα, μια γρήγορη βόλτα γύρω από το τετράγωνο. Ο θυμός είναι ενέργεια. Βοηθήστε τον να περάσει μέσα σας, όχι να φωλιάσει. Προγραμματίστε έναν εβδομαδιαίο έλεγχο ορίων.

Συνεννοηθείτε και προσαρμόστε, ανάλογα με τις αντοχές σας. Κάντε έναν έλεγχο σώματος δύο λεπτών το βράδυ.

Αν η γνάθος είναι σφιγμένη και οι ώμοι σας ψηλά, κοντά στα αυτιά, ρωτήστε: “Τι δεν ειπώθηκε σήμερα;” Αξιοποιήστε τον θυμό ως σήμα, όχι ως σενάριο. Ο θυμός αξίζει την προσοχή μας. Δείχνει αξίες και όρια που έχουν σημασία.

Το να τον ακούσουμε δεν σημαίνει να ξεσπάσουμε. Σημαίνει πως χρειάζεται αναπροσαρμογή. Τα συναισθήματά μας είναι αναπόσπαστο μέρος του ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Αυτό συνδέεται με αυτό που εξασκούμε σε αυτό το άρθρο: να μην πολεμάμε το συναίσθημα, αλλά να το αποκωδικοποιούμε.

Ένας γρήγορος αυτοέλεγχος που μπορείτε να δοκιμάσετε απόψε:

Πού είπατε “καλά” σήμερα όταν εννοούσατε κάτι άλλο;

Ποιο όριο αγνοήσατε γιατί δεν θέλατε να αντιμετωπίσετε τη σύγκρουση;

Πώς θα ακούγονταν ένα καθαρό αίτημα;

Η εξέλιξη είναι κυρίως μικρές επιλογές που επαναλαμβάνονται. Το να ακούμε τον θυμό είναι μία από αυτές τις επιλογές.