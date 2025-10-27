Κίσσαμος: «Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις, αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» – Νέες μαρτυρίες για την δολοφονία του 52χρονου 

Νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής Κάστανου.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), ο 23χρονος δολοφόνος του 52χρονου κτηνοτρόφου που έπεσε νεκρός, παραδόθηκε στις Αρχές. Σημειώνεται ότι παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ότι ήταν ξαδέλφια, ή θείος και ανιψιός, ο δικηγόρος του 23χρονου, κ. Απόστολος Λύτρας, σε δήλωσή του στο enikos.gr ξεκαθάρισε πως πρόκειται για απλή συνωνυμία.

Oι παρευρισκόμενοι εκτιμούν πως δράστης και θύμα είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι, ενώ φαίνεται πως το περιστατικό έγινε για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το zarpanews. Όσο για το όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ένα 22αρι περίστροφο, συμπέρασμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι αστυνομικοί από κάλυκες που βρέθηκαν ακριβώς στο σημείο του φονικού, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα και δίπλα σε μπαρ-σταντ που σερβίρονταν ποτά.

Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο “Πάσαρης” ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

«Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις»

Μιλώντας στo ίδιο μέσο ενημέρωσης η κα Μίρα και ο κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού, που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, σοκάρουν με τις περιγραφές τους.

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Στην εξέδρα καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, ενώ 7 – 8 άτομα χόρευαν. Άφθονο γλέντι. Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο, γυναίκες και άνδρες να τρέχουν πανικόβλητοι στο φαρμακείο να πάρουν πράγματα να τον βοηθήσουν. Το γλέντι δεν είχε τελειώσει, γινόταν πανζουρλισμός, υπήρχαν τουρίστες και ντόπιοι. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις, αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» ανέφερε αρχικά ο κ. Γρηγόρης.

«Ήξερα και τους δύο. Όλο το χωριό είναι πανικοβλημένο. Είναι κάτι που δεν ήθελε κανείς να συμβεί» τονίζει στη συνέχεια, ενώ για το εάν είχαν διαφορές μεταξύ τους ο μάρτυρας σημείωσε πως: «Στα χωριά ακούγεται πάντα ότι υπάρχουν προβλήματα».

«Αυτός δεν πρέπει να χόρευε, αλλά δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ήταν κάτω από την πίστα. Δηλαδή αυτός που τον πλησίασε, ό,τι έκανε το έκανε κάτω από την πίστα. Ο άνθρωπος ήταν με φόρμα, με πρόχειρα ρούχα», κατέληξε ο κ. Γρηγόρης.

«Η πλατεία ήταν γεμάτη»

Από τη μεριά της, η κα Μίρα, τονίζει πως εργαζόταν, όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

«Δεν τον γνώριζα. Ακούσαμε που έλεγαν ότι ένας άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος εδώ στην πλατεία, ότι τον είχαν σκοτώσει και λέω να πάω να δω. Μπορεί να ήταν μεθυσμένος, έλεγαν. Έρχομαι εδώ, ήταν άνθρωποι γύρω γύρω, η ώρα ήταν περίπου 7μισι. Εγώ τον θυμάμαι να είναι ξαπλωμένος εδώ στην πλατεία, πώς έγινε και τι έγινε δεν ξέρω. Η πλατεία ήταν γεμάτη. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Αυτός ήταν πεσμένος ανάσκελα» υπογράμμισε η κάτοικος του χωριού.

Τι είπε ο δικηγόρος του 23χρονου στο enikos.gr

«Δεν υπάρχει συγγενική σχέση όπως έχει ακουστεί, αλλά ο εντολέας μου γνωριζόταν με το θύμα. Επίσης, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν συνέβη την ώρα που χόρευε το θύμα, αλλά κάποια στιγμή που βρέθηκαν οι δυο τους» ανέφερε ο κ. Λύτρας.

O ίδιος πρόσθεσε ότι: «Αυτό που έχω πληροφορηθεί τόσο από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όσο και από την οικογένεια του εντολέα μου, είναι ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 52χρονος. Επαναλαμβάνω όμως, πως πρόκειται για πληροφορίες που έχω συλλέξει».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, δέχθηκε ξαφνικά πυροβολισμούς στο στήθος από τον δράστη.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητούνταν, μέχρι που παραδόθηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας.