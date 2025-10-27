Δολοφονία στην Κίσσαμο: Την πιθανότητα βεντέτας προσπαθούν να αποτρέψουν οι Αρχές – Ενδέχεται να παραδοθεί ο δράστης

Την αποτροπή βεντέτας προσπαθούν να αποτρέψουν οι Αρχές, έπειτα από την δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου.

Οι Αρχές έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του δράστη, προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί, κάτι το οποίο ενδέχεται να συμβεί τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος φαίνεται πως είχε διαφορές με τον 52χρονο. Το θύμα, δέχτηκε τρεις σφαίρες από τον ξάδελφό του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων ανθρώπων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε έναν καβγά χτύπησε τον δράστη.

Σχετικά με το αιματηρό περιστατικό, φέρεται πως συνέβη λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που η γιορτή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, χόρευε όταν ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο στήθος με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι. Μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο ή τρεις πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, με τη μουσική να σταματά απότομα και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε προμελετημένο έγκλημα με προσωπικά κίνητρα.

Δείτε βίντεο πριν από την εκτέλεση του 52χρονου

Μετά τη δολοφονία, ο 23χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας εκτεταμένες έρευνες από τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει, ενώ πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Χανίων αναφέρουν ότι έχει επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και προτίθεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το θύμα, γνωστό πρόσωπο στο χωριό, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα περιστατικά βίας και διαπληκτισμών, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι οι οικογενειακές διαφορές θα είχαν τόσο τραγική κατάληξη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, ενώ στο χωριό επικρατεί φόβος για πιθανές αντεκδικήσεις. Κάτοικοι δηλώνουν ότι «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη κάτι τέτοιο, μπροστά στα παιδιά μας». Η παραδοσιακή γιορτή, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος και βύθισε το Έλος στο πένθος.

«Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου είναι ο Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν από το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο.

Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία έγινε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας».

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν έως τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη».

Δείτε φωτογραφίες