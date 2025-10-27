Τραγωδία στο Λασίθι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο Λασίθι, όπου ένας οδηγός έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα (27/10) ξημερώματα όταν για -άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες – ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε ορεινή περιοχή του Λασίθου κοντά στο χωριό Ανώγεια, ξέφυγε από την πορεία του, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Η πτώση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει την ζωή του.

Οι διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές με δύναμη της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για να τον μεταφέρει με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άντρα.